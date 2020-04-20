Фьючерсы на нефть WTI рухнули на рекордные почти 300%
Исторический максимум зафиксирован впервые с 1983 года.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: REUTERS
Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), опустившись до минус 37,63 доллара за баррель, пишет «Экономика сегодня».
Стоимость WTI упала до отрицательного уровня впервые в истории. К резкому падению спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело то, что рынок оказался наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.
Падение цены WTI в понедельник было рекордным с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones.
Срок действия майского контракта на WTI истекает 21 апреля.
Фьючерс на июнь на WTI упал по итогам торгов в понедельник на 4,6 доллара (18,3%) — до 20,03 доллара за баррель. Аналогичная позиция на первый месяц лета марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на 2,27 доллара (8,08%) — до 25,81 доллара за баррель.
Ранее 5-tv.ru приводил мнение эксперта с Wall Street, который объяснил историческое падение цен на нефть.
- 20 апр
- Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России
- 20 апр
- Мишустин рассказал о дистанционной выдаче сертификатов на маткапитал
- 20 апр
- Какие профессии оказались самыми востребованными в период пандемии COVID-19
- 20 апр
- Названы симптомы, при которых необходимо вызывать скорую помощь
- 20 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 апреля
- 20 апр
- Коронавирус обнаружили в водопроводе Парижа
- 20 апр
- Пандемия COVID-19 улучшила экологическую обстановку в мире
- 20 апр
- СК возбудил уголовное дело на избивших врача из-за боязни COVID-19
- 20 апр
- «Будто песок в груди»: Россияне с коронавирусом рассказали о первых симптомах
- 20 апр
- «Дай нам бог терпения!» — Мария Миронова взмолилась на второй месяц самоизоляции
Читайте также
65%
0.73 81.10
0.99
Нашли ошибку?