Фьючерсы на нефть WTI рухнули на рекордные почти 300%

Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), опустившись до минус 37,63 доллара за баррель, пишет «Экономика сегодня».

Стоимость WTI упала до отрицательного уровня впервые в истории. К резкому падению спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело то, что рынок оказался наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Падение цены WTI в понедельник было рекордным с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones.

Срок действия майского контракта на WTI истекает 21 апреля.

Фьючерс на июнь на WTI упал по итогам торгов в понедельник на 4,6 доллара (18,3%) — до 20,03 доллара за баррель. Аналогичная позиция на первый месяц лета марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на 2,27 доллара (8,08%) — до 25,81 доллара за баррель.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение эксперта с Wall Street, который объяснил историческое падение цен на нефть.