Певица заказала кроссовки из Европы, но ничего не получила.

Интернет-мошенники «обули» Анастасию Стоцкую на 140 тысяч рублей

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Певица Анастасия Стоцкая стала жертвой интернет-мошенников, потеряв 140 тысяч рублей, пишет ФАН.

38-летняя уроженка Киева рассказала, что в сети оплатила сумки и кроссовки из Европы. Сначала звезду заверили, что вещи в Москве, затем — в аэропорту, а после сообщили, что заказа нет.

«В итоге ни денег, ни товара. Почему аккаунт мошенников, которые обманули меня на 140 тысяч, до сих пор существует и продолжает процветать, надувая людей?» — возмущается артистка.

Стоцкая добавила, что она — не единственная жертва мошенников, подтверждением чему послужили сообщения таких же товарищей по несчастью, которые также не получили товар.

Ранее 5-tv.ru передавал, что сказала Анастасия Стоцкая — мать двоих детей — о вероятной третьей беременности.

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