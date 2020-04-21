США вновь грозят Турции санкциями за покупку ЗРК С-400
В Вашингтоне верят, что президент Турции учтет их позицию.
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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар, 5-tv.ru
США снова грозят Турции санкциями за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.
В Госдепе заявили, что окончательного решения по этому поводу пока не приняли, но сделка Анкары с нашей страной всерьез осложняет отношения в рамках НАТО. К тому же, Альянс беспокоит введение С-400 в эксплуатацию.
Тем не менее, Вашингтон надеется, что Реджеп Тайип Эрдоган понимает и учтет позицию Штатов. Однако турецкий президент не раз давал понять, что поддаваться давлению со стороны Америки не собирается.
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