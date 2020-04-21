Американские спецслужбы регулярно «хоронят» руководство КНДР.

Вашингтон изучает информацию о якобы ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Спецслужбы США изучают поступившую к ним информацию о якобы ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. По данным американской разведки, северокорейский лидер перенес операцию. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным собеседника телеканала, здоровью Ким Чен Ына может угрожать серьезная опасность. Впрочем, американские СМИ с завидной регулярностью «хоронят» руководство КНДР. Так, они неоднократно публиковали бездоказательные «страшилки» про расстрелы высокопоставленных генералов чуть ли не из минометных орудий, либо заживо загрызенных свирепыми собаками. Однако спустя некоторое время, эти люди вновь появлялись в видеохронике или на страницах газет — живыми и невредимыми.

Тем не менее, 16 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что днем ранее — 15 апреля, в день рождения основателя республики Ким Ир Сена — его внук Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца в Пхеньяне на торжественной церемонии. До этого Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.

Как передавал 5-tv.ru, в конце марта КНДР испытала многозарядную пусковую установку.

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