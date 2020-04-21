Под Новосибирском задержан мужчина, подозреваемый в каннибализме
Во вторник, 21 апреля, в доме жителя села Северное Новосибирской области правоохранители нашли останки трех человек.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru
Подозреваемый в каннибализме мужчина задержан в Новосибирской области. В доме 66-летнего мужчины в селе Северное сотрудники правоохранительных органов нашли останки трех человек.
Несколько лет назад подозреваемый был судим за убийство. В селе Северном он проживал около десяти лет. Тела жестоко убитых людей были найдены в его доме.
Во время поисков дома у подозреваемого был обнаружен велосипед одной из жертв. Позднее расчлененные тела трех жертв и окровавленную одежду одного из пропавших обнаружили в доме пенсионера.
По факту произошедшего организована досудебная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что в 2018 году новосибирский районный суд приговорил бывшего милиционера Евгения Чуплинского в пожизненному заключению за убийство 19 женщин. Однако спустя несколько месяцев суровый приговор был отменен по решению Верховного суда.
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