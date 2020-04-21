Во вторник, 21 апреля, в доме жителя села Северное Новосибирской области правоохранители нашли останки трех человек.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Подозреваемый в каннибализме мужчина задержан в Новосибирской области. В доме 66-летнего мужчины в селе Северное сотрудники правоохранительных органов нашли останки трех человек.

Несколько лет назад подозреваемый был судим за убийство. В селе Северном он проживал около десяти лет. Тела жестоко убитых людей были найдены в его доме.

Во время поисков дома у подозреваемого был обнаружен велосипед одной из жертв. Позднее расчлененные тела трех жертв и окровавленную одежду одного из пропавших обнаружили в доме пенсионера.

По факту произошедшего организована досудебная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что в 2018 году новосибирский районный суд приговорил бывшего милиционера Евгения Чуплинского в пожизненному заключению за убийство 19 женщин. Однако спустя несколько месяцев суровый приговор был отменен по решению Верховного суда.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:50
Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом
9:38
«До слез!» — фанаты трогательно поздравили сестру Жанны Фриске с днем рождения
9:26
Врач рассказал об «адском» труде медиков в период борьбы с коронавирусом
9:14
«Спасибо вам, китайцы» — Лолита показала результат самостоятельного окрашивания волос
9:03
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий до 246 компаний
8:52
В Москве после переливания плазмы трое пациентов вылечились от коронавируса

Сейчас читают

Время не щадит никого? Героини «Секса в большом городе» 20 лет назад и сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...