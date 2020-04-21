Жестокие убийства под Новосибирском связали с каннибализмом

Тела двух жертв жестокой расправы нашли в отдаленном райцентре Северного района Новосибирской области, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на слова местных жителей. Некоторые связывают убийства с каннибализмом.

По данным источников СМИ, все началось с того, что одна из жительниц города Северный обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа. Прочесав огромную территорию, правоохранители нашли его бездыханное тело.

«Во время поисков обнаружили велосипед мужчины у одного из односельчан, который не смог четко объяснить, откуда у него вещи пропавшего. В результате оперативно-следственной работы с подозреваемым удалось установить, что мужчина убит, а его тело расчленили. Части трупа и окровавленную одежду нашли в доме задержанного жителя Северного. Это прямо стопроцентный каннибализм», — заявил один из собеседников информагентства.

Уточняется, что после произошедшего сотрудники полиции перекопали участок, на котором расположен дом предполагаемого убийцы, в поисках новых жертв. Позже «Вести Новосибирск» сообщил о еще четырех телах жертв жестокой расправы.

В настоящий момент подозреваемый в убийстве нескольких человек находится в следственном изоляторе. По словам жителей Новосибирской области, злоумышленник — мужчина, живущий в Северном районе региона порядка десяти лет.

«Он часто ходил на рыбалку и производил впечатление „обиженного жизнью“. Его часто видели с тележкой, предположительно сделанной из жестяной ванны, по дороге на свалку на выезде из поселка», — цитирует «Тайга.инфо» источника, знакомого с ситуацией.

Как выяснилось позже, несколько лет назад подозреваемый в жестокой расправе нескольких человек уже был судим за убийство. По факту случившегося организована досудебная проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что в 2018 году новосибирский районный суд приговорил бывшего милиционера Евгения Чуплинского в пожизненному заключению за убийство 19 женщин. Однако спустя несколько месяцев суровый приговор был отменен по решению Верховного суда.