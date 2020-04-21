Стали известны подробности, при которых правоохранители нашли расчлененные и растерзанные тела нескольких жертв новосибирского каннибала из села Северное.

Как уточнил источник 5-tv.ru, на протяжении нескольких дней полиция Новосибирской области занималась поисками 36-летнего Петра Лысяныва, о пропажи которого заявила его супруга 17 апреля 2020 года.

Были отработаны почти все версии следствия, когда внезапно при обыске в одном из домов на улице Шерстобитова поселения Северное правоохранители заметили велосипед погибшего. А через несколько часов нашли и расчлененный труп мужчины в выгребной яме туалета.

Проведя масштабное расследование на территории участка предполагаемого убийцы, полицейские также нашли обглоданные останки еще нескольких жертв, которые преступник не смог закопать в земле из-за промерзшего грунта и просто присыпал их снегом.

По подозрению в хладнокровной и жестокой расправе задержан 66-летний местный житель. У пенсионера Виктора Захарова, проживавшего десять лет в Северном районе Новосибирской области, изъяли три топора, веревки, лопату и велосипед, принадлежавший погибшему Петру Лысяныву.

В настоящий момент на месте происшествия ведутся раскопки при помощи экскаватора. Следователи не исключают нахождения большего количества жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в каннибализме 66-летний пенсионер из Новосибирской области несколько лет назад отбывал срок за убийство. По словам соседей бывшего заключенного, по возвращении домой он часто наведывался на свалку на выезде из поселка.

Кроме того, местные жители отметили, что при Захарове всегда была тележка, сделанная из жестяной ванны, а также он производил впечатление человека, «обиженного жизнью», и был нелюдим.