Обладателей самокатов и гироскутеров впишут в правила дорожного движения
Минтранс подготовил пакет поправок в ПДД, где появился новый термин «средство индивидуальной мобильности.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, /Красильников Станислав, /Демьянчук Александр, /Зуев Петр
Пользователей самокатов, гироскутеров, скейтов и роликов выделят в отдельную категорию участников дорожного движения. Минтранс разработал регламент езды на всем, что способно перевозить человека хотя бы на одном колесе. В новом проекте поправок на это появился специальный термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ).
Требования к пользователю такого средства передвижения будут варьироваться в зависимости от возраста, уточняет «Коммераснтъ». Детям до семи лет разрешат кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке, с семи до 14 лет — еще и на велосипедной дорожке. Владельцам СИМ старше 14 позволят выезжать на полосу для велосипедов и на обочину.
На пешеходных переходах обладателей СИМ обяжут передвигаться со скоростью потока — не быстрее 20 километров в час. В темное время они должны будут включать фонари или фары. Управление таким средством передвижения в болезненном и нетрезвом состоянии запретят, как запретят и проезд под «кирпич». Также для их владельцев появится специальный дорожный знак.
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