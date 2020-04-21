Пользователей самокатов, гироскутеров, скейтов и роликов выделят в отдельную категорию участников дорожного движения. Минтранс разработал регламент езды на всем, что способно перевозить человека хотя бы на одном колесе. В новом проекте поправок на это появился специальный термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ).

Требования к пользователю такого средства передвижения будут варьироваться в зависимости от возраста, уточняет «Коммераснтъ». Детям до семи лет разрешат кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке, с семи до 14 лет — еще и на велосипедной дорожке. Владельцам СИМ старше 14 позволят выезжать на полосу для велосипедов и на обочину.

На пешеходных переходах обладателей СИМ обяжут передвигаться со скоростью потока — не быстрее 20 километров в час. В темное время они должны будут включать фонари или фары. Управление таким средством передвижения в болезненном и нетрезвом состоянии запретят, как запретят и проезд под «кирпич». Также для их владельцев появится специальный дорожный знак.

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