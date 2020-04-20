На высокой скорости водитель испробовал технику опасной езды. На него пожаловались в полицию.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Водитель устроил ночной дрифт в Центральном районе Санкт-Петербурга. По дороге возле Александринского театра автомобилист двигался на очень высокой скорости, в результате чего его заносило в разные стороны, однако он контролировал движение, разворачивался и ехал дальше.

Опасные маневры петербургского лихача запечатлела камера видеонаблюдения. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Кроме того, свидетелями опасной езды водителя стали другие участники дорожного движения. Они сообщили о нарушении в правоохранительные органы. Теперь автомобилиста могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший гонщик Денис Репкин, который сменил фамилию и стал Кепкиным, устроил опасное вождение по заснеженным улицам столицы.

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