Как Елизавета II защитила монаршую семью от скандалов

На период правления Елизаветы II выпало множество ключевых событий мировой истории. В течение 68 лет пребывания на престоле она успешно поддерживала авторитет британской монархии и продолжает делать это до сих пор. В день 94-летия королевы Великобритании ее поклонники вспоминают, как за столько лет правления империей ей удалось сохранить энергию, стойкость, силу духа и с достоинством пережить массу скандалов и несчастий, которые обрушивались на монаршую семью. Факты из ее биографии приводит портал Starhit.ru.

Лилибет, как ласково называли ее родители, стала наследницей престола в десять лет, когда трон занял ее отец Георг VI. К новому статусу она отнеслась с ответственностью. Когда началась Вторая мировая война, 13-летняя девочка обратилась по радио к детям, пострадавшим от бедствий. Через три года она посетила с визитом гренадерский полк, а в 1945-м прошла пятимесячную подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля и получила звание лейтенанта. Так Елизавета стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.

Все это вызывало симпатию подданных, чего не скажешь о браке принцессы. В 1947 году она вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, офицера флота и наследника разорившегося греческого королевского рода. Далеко не все британцы оценили пышную свадьбу Елизаветы в сложный послевоенный год, а часть знати не приняла всерьез ее мужа.

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Вскоре у пары родился сын Чарльз, а в 1950-м — дочка Анна. Семейная идиллия пары кончилась в 1952 году, когда от рака легких скончался Георг VI. Через год состоялась коронация Елизаветы. График визитов и приемов высокопоставленных гостей стал расписываться на месяцы вперед.

Тем временем положение ее супруга принца Филиппа при дворе ухудшалось. Многие считали, что он не достоин королевы по происхождению. Спрятаться от пересудов он решил в стенах так называемых «джентльменских клубов», чем более усугубил свое положение и бросил тень на репутацию королевской семьи. Поговаривали, что в таких местах Филипп проводит время с обнаженными танцовщицами и выпивкой.

К середине 50-х в отношениях супругов назрел серьезный кризис: Филипп отправился в годовое турне на яхте «Британия». Супруга отыскала его в Португалии и вернула домой. Отношения пары наладились, союз скрепило рождение сына Эндрю, а затем и Эдварда. Но тайные романы Филиппа не прекратились. Ему предписывали интрижки с актрисами Мерл Оберон и Пэт Кирбут, писательницей Дафной Дюморье, телеведущей Кэти Бойл и двоюродной сестрой королевы Александрой Кентской.

Несмотря на неурядицы и пересуды, Елизавета сохранила брак и лицо семьи. В ноябре прошлого года супруги отпраздновали 72-летие совместной жизни. Тем временем у пары росли дети, а вместе с тем появлялись новые проблемы.

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Серьезным ударом для репутации монаршей фамилии стала гибель супруги принца Чарльза Дианы Спенсер. Леди Ди обожал весь мир, но многие ее поступки и высказывания шли вразрез с королевскими традициями. Впоследствии Елизавету обвиняли в заговоре против любимицы публики и в ее смерти. Однако знавшие монарха лично, подтверждали, что гибель невестки стала для нее большим горем. Говорят, впоследствии королева не приняла новую жену Чарльза Камиллу Паркер-Боулз.

Подданные считали, что дискредитация имени Дианы со стороны принца Уэльского лишит его наследования престола, и трон перейдет его старшему сыну принцу Уильяму. Но и внук королевы не отличался безупречной репутацией. Оттого в серьезность отношений заядлого холостяка с Кейт Миддлтон никто не верил. Даже после свадьбы папарацци заставали его в компании других девушек.

С годами Кейт заслужила доверие публики и стала новой любимицей англичан. Чего не скажешь о супруге другого внука королевы принца Гарри. Актриса с афроамериканскими корнями Меган Маркл не вписывалась в традиции британских монархов с самого начала и впоследствии сознательно их игнорировала. Бунтарка регулярно нарушала строгий протокол внешнего вида и поведения и в итоге вовсе «увела» мужа из семьи, как утверждали злопыхатели. В январе этого года Гарри и Меган заявили о сложении с себя королевских полномочий. Впоследствии они лишились титулов и привилегий.

globallookpress.com / Stephen Lock

Королеве удалось справиться и с этой ситуацией. Она заявила, что уважает решение внука стать независимым, и лишение званий не изменит теплых семейных отношений между родственниками.

Два месяца назад стало известно, что старший внук Елизаветы Питер Филлипс разводится с женой Отэм Келли. Возможно, на пару повлияла история с герцогами Сассекскими. Монарх почувствовала, что семья разваливается на глазах. И это далеко не единственный удар для нее за последнее время. В прошлом году ее младшего сына Эндрю обвинили в серии сексуальных домогательств. Остается удивляться, как в такой череде скандалов королева сохраняет спокойствие и поддерживает опозоренных детей и внуков. Тем не менее, ей все удается, а подданные не устают повторять: «Боже, храни королеву».

globallookpress.com /Paul Marriott, via www.imago-ima

Ранее 5-tv.ru писал, что Елизавета II отказалась от салюта в честь своего 94-летия из-за коронавируса.