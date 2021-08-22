ТОП-5 имен, обладатели которых с ранних лет не терпят вранья

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Валентин Черников
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Именологи рассказали, какие дети отличаются кристальной честностью.

ТОП-5 имен, обладатели которых с ранних лет не терпят вранья

Фото: www.globallookpress.com /Jens Honore

Психологи утверждают, что трехлетние дети врут по несколько раз в день. У малышей размыты границы между правдой и вымыслом. Они любят сочинять истории и обманывать из озорства. Впоследствии многие из них учатся использовать ложь в нужных им целях. Некоторые же, напротив, становятся, патологически честными. Специалисты говорят, что склонность к правдолюбию закладывается в человеческом имени. 5-tv.ru привел пять имен людей, которые с ранних лет не терпят вранья.

Егор

Поиск истины — одно из главных его качеств, которое проявляется еще в детстве. Маленький Егор не выносит лжи, старается дружить только с порядочными сверстниками и обижается, если его обманывают. Такого же поведения он придерживается во взрослом возрасте. Такой мужчина требует честности от возлюбленных и друзей. Человека с этим именем отличают высокие моральные принципы.

Александра

Девочка с именем Александра не переносит лжи даже во благо. Она легко обнаруживает неискренность. Обманув малышку хоть раз, можно потерять ее доверие. Честная и гордая она может справедливо рассудить спорящих на детской площадке. Взрослая Александра нередко дружит с мужчинами, остерегаясь женского лукавства. Ей легче быть прямолинейной, чем хитрить и изворачиваться.

Илья

С детства Илья не терпит вранья. Не любит обманывать, ему гораздо проще сказать правду. Способен вспылить и обозлиться на того, кто ему солжет, хотя по натуре доброжелателен. Он отличается скрытным характером, но это проявляется только в его привычке переживать трудности в себе. Выросший Илья ищет в женщинах надежность и честность, его нельзя обманывать.

Кира

Эта девочка предпочитает горькую правду сладкой лжи, легко обнаруживает обман и избегает общения со лгунами. Кира — настоящий борец за истину. С малых лет она ищет в словах и поступках других людей только честность. И раскроет ложь любым способом. Не терпит сплетен и домыслов, склонна к обезоруживающей откровенности. Хорошо разбирается в людях и избегает хитрецов.

Михаил

Мальчик по имени Михаил придерживается честности во всем, не поощряет даже шутливого обмана. Не любит приукрашивать действительность, и сочинять небылицы. Если чего-то не может, он не станет вводить других в заблуждение. Будучи мужчиной, он продолжает оставаться прямолинейным человеком. При этом не лишен проворства и смекалки.

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