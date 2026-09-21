Жительница Подмосковья родила 17-го ребенка

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Василиса Власова
Василиса Власова 52 0

Теперь в многодетной семье 12 девочек и 5 мальчиков.

Как прошли 17-е роды женщины в Красногорском Дедовске

Фото: МАХ/Разборчивым почерком - Минздрав Подмосковья/minzdravMO

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В Красногорском роддоме 44-летняя женщина родила семнадцатого ребенка, сообщила 21 сентября пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Мальчик появился на свет в результате естественных родов. Вес новорожденного составил четыре килограмма 560 граммов, а рост — 56 сантиметров.

Пациентка уже во второй раз выбрала для родов это медицинское учреждение. Врачи отметили, что женщина и ее сын чувствуют себя хорошо. Их уже выписали из роддома, сейчас мама с младенцем находятся дома.

Теперь в многодетной семье растут 17 детей: 12 девочек и пять мальчиков. Старшей дочери женщины уже исполнилось 22 года. Самому младшему ребенку до рождения мальчика было два года и восемь месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жительница Греции смогла родить ребенка из эмбриона, которого заморозили более 22 лет назад. Женщина стала матерью в 54 года с помощью технологии ЭКО. Родители назвали новорожденную дочку Джорджией в честь погибшего сына.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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