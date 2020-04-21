Видео: мэр Геленджика случайно обматерил свою подчиненную в прямом эфире
Алексей Богодистов забыл выключить прямую трансляцию в Instagram после общения с горожанами.
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Фото, видео: Instagram @alexeybogodistov, ВКонтакте @krd_chp
Мэр города Геленджика Краснодарского края Алексей Богодистов случайно обматерил свою подчиненную во время прямого эфира в Instagram. Видео с его нелестным отзывом сохранилось в сети.
Во время трансляции градоначальник общался с горожанами о ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. К концу эфира он поблагодарил всех за поддержку и встал из-за стола. Вскоре после этого Богодистов, не стесняясь в выражениях, высказал кому-то за кадром свое недовольство из-за чиновницы.
«Скорикова… ***** (зачем — Прим. ред.) она сидит? Что-то, *** (блин — Прим. ред.), мне кивает, сует. Она же меня отвлекает. Она не понимает что ли, ***** (блин — Прим. ред.)?! Господи, прости», — в сердцах заявил мэр Геленджика.
На сайте администрации Геленджика можно найти информацию о Скориковой Янине Владимировне. Она занимает пост начальницы отдела по взаимодействию со СМИ. Однако нельзя точно сказать, что Богодистов упоминал именно ее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео обматерил радиоведущую за вопросы об Украине. Он хотел поговорить об Иране.
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