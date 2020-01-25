Майк Помпео обматерил радиоведущую за вопросы об Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео обматерил ведущую радиостанции NPR Мэри Луизу Келли за вопросы об Украине. Отмечается, что политик в ходе интервью пришел в ярость и подчеркнул, что его пригласили поговорить о ситуации в Иране, а не о Незалежной.

«Вы знаете, я согласился прийти на ваше шоу сегодня, чтобы поговорить об Иране. Это то, что я собираюсь сделать. Я знаю, какова была наша политика в отношении Украины. <…> Я горжусь работой, которую мы сделали», — сказал Майк Помпео.

По словам Келли, во время интервью Помпео не понравилось, что ему задают вопросы о бывшем после США на Украине Мари Йованович. В частности о том, когда Майкл Помпео выступил в защиту уволенной Трампом за нелояльность Йованович.

Журналистка отметила, что в течение всей беседы госсекретарь США выражался нецензурно, употребляя слово на букву «F». После интервью Майк Помпео пригласил Мэри Луизу Келли в отдельный кабинет, где, продолжая кричать и выражаться нецензурно, спросил, считает ли она, что Украина волнует американцев.

«Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я сказала да, и он попросил помощников принести нам карту мира без обозначений. Я указала на Украину. Он убрал карту», — рассказала журналистка.

Примечательно, что Госдеп Соединенных Штатов от комментариев по данному вопросу отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пушков прокомментировал реакцию Помпео на отставку правительства РФ.