«Дана знает, что нужно делать»: нарколог Борисовой рассказал о ее срывах
Врач отметил, что все три года лечения телеведущая не пила алкоголь и не употребляла наркотики.
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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official
Врач-нарколог Дарьи Борисовой Марат Агинян, который лечит телеведущую три года от наркотической и алкогольной зависимости, рассказал о результатах терапии. Он отметил, что за все это время Дана держала себя в руках и ни разу не поддалась искушению выпить спиртное или что-то употребить. Однако девушка подверглась срыву с аптечными препаратами. Об этом он написал в своем Instagram. Дана Борисова сделала репост в свой профиль, чтобы ответить на все вопросы своих подписчиков, касаемо ее «кодирования».
«С чего вы взяли, что за историю выздоровления Даны у нее не должно быть ни одного срыва? Из 100 бросивших пить 90 срываются хотя бы один раз в течение первых четырех лет, такова статистика. Нравится нам или нет, срывы у зависимых случаются. За три года у Даны, насколько мне известно, не было алкогольных или наркотических срывов, но бывали срывы с бесконтрольным употреблением аптечных препаратов. Это тоже плохо, срыв есть срыв», — написал в посте Марат Агинян.
Также врач добавил, что телеведущая сама знает, что делать, и он никогда не требовал от нее определенного поведения. Если Дана посчитает нужным, она сама к нему обратиться за советом или помощью.
Подписчики Даны поздравили ее с положительными результатами лечения. Однако нашлись и те, кто позлорадствовал телеведущей или отметил, что не верит в ее выздоровление. Кто-то даже усомнился в квалификации врача. Причем такая же ситуация и в профиле самого Марат Агиняна.
«Дана, я никогда не была Вашей фанаткой, но с того момента как у Вас начались проблемы, я подписалась на Вас и слежу за новостями. Я восхищаюсь Вами, и тем как Вы выглядите! Очень хочется, чтобы Вы всегда были на высоте!»;
«Дана, а почему все так нападают на вас? Почему ненавидят? Вы пытаетесь помочь, рассказываете о проблеме! Но все воспринимается в штыки и негативно! Может потому что Вам не верят, в ваше выздоровление?»;
«Верю, что она чиста. Сил вам, Дана», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова подсчитала выгоду от хейтеров в сети.
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