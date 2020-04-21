Врач-нарколог Дарьи Борисовой Марат Агинян, который лечит телеведущую три года от наркотической и алкогольной зависимости, рассказал о результатах терапии. Он отметил, что за все это время Дана держала себя в руках и ни разу не поддалась искушению выпить спиртное или что-то употребить. Однако девушка подверглась срыву с аптечными препаратами. Об этом он написал в своем Instagram. Дана Борисова сделала репост в свой профиль, чтобы ответить на все вопросы своих подписчиков, касаемо ее «кодирования».

«С чего вы взяли, что за историю выздоровления Даны у нее не должно быть ни одного срыва? Из 100 бросивших пить 90 срываются хотя бы один раз в течение первых четырех лет, такова статистика. Нравится нам или нет, срывы у зависимых случаются. За три года у Даны, насколько мне известно, не было алкогольных или наркотических срывов, но бывали срывы с бесконтрольным употреблением аптечных препаратов. Это тоже плохо, срыв есть срыв», — написал в посте Марат Агинян.

Instagram @danaborisova_official

Также врач добавил, что телеведущая сама знает, что делать, и он никогда не требовал от нее определенного поведения. Если Дана посчитает нужным, она сама к нему обратиться за советом или помощью.

Подписчики Даны поздравили ее с положительными результатами лечения. Однако нашлись и те, кто позлорадствовал телеведущей или отметил, что не верит в ее выздоровление. Кто-то даже усомнился в квалификации врача. Причем такая же ситуация и в профиле самого Марат Агиняна.

«Дана, я никогда не была Вашей фанаткой, но с того момента как у Вас начались проблемы, я подписалась на Вас и слежу за новостями. Я восхищаюсь Вами, и тем как Вы выглядите! Очень хочется, чтобы Вы всегда были на высоте!»;

«Дана, а почему все так нападают на вас? Почему ненавидят? Вы пытаетесь помочь, рассказываете о проблеме! Но все воспринимается в штыки и негативно! Может потому что Вам не верят, в ваше выздоровление?»;

«Верю, что она чиста. Сил вам, Дана», — прокомментировали пользователи.

Instagram @danaborisova_official

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова подсчитала выгоду от хейтеров в сети.