«Долго не хотела говорить»: Кристина Асмус с округлившимся животом поделилась радостной новостью
Актриса призналась, что у нее изменился распорядок дня, а в жизни стало больше счастья.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram пост, который до последнего момента создает впечатление о ее новой беременности.
«Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня моей семьи событии», — подписала Асмус фото в ванной, на котором запечатлена с округлившимся животом.
Артистка рассказала, что из-за этой «радостной новости» ее жизнь поделилась на до и после. Изменился распорядок дня, появились новые ощущения — стало больше счастья. Однако к ожиданию нового ребенка это не имеет отношения.
«Я так счастлива! Я… Я… Я снимаюсь в новом сериале. Сериал в формате скринлайф. С бомбическим актерским составом. По сюжету я играю беременную. Все подробности завтра! Фух! Аж легче стало», — заключила актриса.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пророчестве ясновидящей Галины Ярко, которая предрекла Кристине Асмус второго ребенка. Сейчас актриса вместе с мужем Гариком Харламовым воспитывает шестилетнюю дочь Анастасию.
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