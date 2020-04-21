Подозреваемого в стрельбе по охранникам «Транснефти» нашли мертвым в «Крестах»

Сотрудники СИЗО-1 «Кресты» в Санкт-Петербурге обнаружили в одной из камер труп 60-летнего мужчины. Как стало известно 5-tv.ru, тело принадлежит охотнику, которого подозревали в стрельбе по охранникам «Транснефти».

Тело нашел фельдшер. Труп оформили по всем процедурам и направили в морг. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. В обстоятельствах кончины подозреваемого уже разбираются правоохранители.

Как сообщал 5-tv.ru, в «Крестах» покойный оказался после инцидента в декабре 2019 года. Тогда во время незаконной охоты он начал стрелять из карабина «Сайга» по охранникам газопровода «Транснефти» в лесополосе неподалеку от Колпино.

В результате один из охранников погиб, другой был госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в грудь. Стрелка вскоре задержали, возбудив в его отношении уголовное дело за убийство (часть вторая статьи 105 УК РФ).