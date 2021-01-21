53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк

1. Официально день рождения Ленина — 22 апреля. Однако он родился 10 апреля по старому стилю, а если прибавить нужные 13 дней, получается, что день рождения Ленина по новому стилю — 23 апреля. Один день «убрали», потому что сам Ленин как-то записал свою дату рождения 22 апреля.

2. Ленин был крещеным.

3. За жизнь он использовал около 140 псевдонимов.

4. Мать Ленина родилась в Санкт-Петербурге по адресу Английская набережная, 74.

5. Большинство знает, что настоящая фамилия Ленина — Ульянов. А вот почему он стал Лениным, до сих пор нет однозначного ответа. Одна из версия — по названию реки Лена.

6. В детстве Ленину поставили неправильный диагноз — косоглазие на левый глаз. Ильич долгое время думал, что не видит этим глазом, а потом оказалось, что это просто близорукость, вовремя подобранные очки помогли бы исправить ситуацию.

7. Есть теория, что именно из-за плохого зрения появился знаменитый ленинский прищур.

8. Ленин был одним из восьми детей в семье.

Владимир Ленин. Фото: globallookpress.com

9. В детстве он был бойким и шумным ребенком, играть любил, но игрушки часто ломал.

10. В мемуарах сестры Ильича вспоминали, что маленький Володя иногда жульничал, чтобы победить в какой-нибудь игре.

11. Писатель Куприн считал, что глаза Ленина похожи на «золото-красные глаза обезьяны-лемура».

12. Ленин закончил с золотой медалью Симбирскую гимназию.

13. В его аттестате всего одна четверка — по логике.

14. Известно, что Ленин картавил. Точно такой же дефект речи был у его отца — Ильи Ульянова.

15. Его старшего брата Александра казнили как заговорщика на покушение императора Александра III.

16. Ленина долго не хотели принимать в Казанский университет из-за того, что его брат был «политическим преступником».

17. Владимира Ульянова исключили из Казанского университета из-за участия в «студенческих волнениях».

18. Тогда же его впервые арестовали. Ему было 17 лет.

19. Диплом он все-таки получил, когда сдал экстерном экзамены за курс юри­дического факультета Императорского Санкт- Петербургского университета.

20. В дипломе у Ленина — высшие оценки. Был миф, что в тот год только он один получил такой диплом, но это не так. Из 33 защищающихся, восемь человек получили высшие оценки.

Ленин с соратниками на Красной площади. Фото: Scherl/ globallookpress.com

21. Ленин был небольшого роста — всего 1,65 м.

22. Диплом Ленину был выдан на имя «Владимиръ Ивановъ Ульяновъ». Якобы затем Ленин сам исправил отчество на «Ильинъ». Однако это дало повод для обсуждения, кто же был настоящим отцом Владимира Ульянова.

23. Когда Ленин впервые прочитал рассказ Чехова «Палата № 6», ему стало жутко, будто он был сам заперт в этой палате.

24. Сестра Ленина Мария вспоминала, что ее брат был чересчур аккуратным и точным. И однажды даже заставил ее заменить черные нитки на белые в уже сшитой тетради.

25. Кумир юности Ленина — марксист Георгий Плеханов.

26. Ленин начинал курить, но бросил, так как его пристыдила мать, сказав, что в семье и так мало денег.

27. Ленин год проработал помощником самарского присяжного поверен­ного, сейчас бы его назвали просто адвокатом.

28. Есть стереотип, что Ленин был бездарным адвокатом и не выиграл ни одного дела. Хотя на самом деле, он чаще защищал обычных мужиков, пойманных на краже. Результатом его работы было не оправдание, а смягчение приговора.

29. В Петербурге он несколько месяцев проработал в читальном зале Академии наук.

30. В 1891 году от брюшного тифа умерла сестра Ольга. Ленин лично устраивал ее в больницу и надеялся на выздоровление.

Есть данные, что жена Ленина Надежда Крупская не могла иметь детей. Фото: Keystone Pictures USA/globallookpress.com .

31. Ильич рано начал лысеть. На фотографиях, где ему чуть за двадцать, уже можно увидеть значительное отсутствие волос.

32. Первая организация, которую создал Ленин называлась «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

33. Ленин был не просто женат на Крупской. Они были венчаны в церкви! Это пришлось сделать для того, чтобы их не разлучили во время ссылки. А в то время признавался только брак, «заключенный на небесах».

34. Свидетелями на венчании Ленина и Крупской были крестьяне поселка Шушенское, где пара отбывала ссылку.

35. В ссылку за Владимиром Лениным отправилась не только Надежда Крупская, но и ее мама. Так что долгое время Ильич жил с тещей. Она постоянно что-то готовила, потому что «Надя не умела».

36. После первого возвращения из-за рубежа, Ленин привез с собой много марксистской литературы. Ее не обнаружили, так как он провез бумаги в чемодане с двойным дном.

37. Во время одного из своих заключений Ленин 14 месяцев провел в одиночной камере.

Современники нелестно отзывались о внешности Ленина. Фото: globallookpress.com.

38. В тюрьме он наладил переписку с заключенными с помощью «тюремной азбуки». Для этого арестанты использовали книги из библиотеки, оставляя там ключи для расшифровки посланий.

39. Когда Ленин был в ссылке, он просил родственников присылать ему выписки из книг. Чаще всего Ильичу помогала его сестра Мария.

40. Во время ссылки в Сибири он работал «подпольным адвокатом» — составлял различные документы для неграмотных крестьян.

41. Ленин отлично знал немецкий и английский языки. Он мог переводить литературу, а вот общение давалось ему хуже. Во время первого посещения заграницы Ленин жаловался матери в письме, что не понимает разговорного немецкого.

42. По официальным данным у Ленина не было детей ни от Надежды Крупской, ни от других женщин.

43. Но ему приписывают детей от связи с революционеркой Инессой Арманд.

44. Во время Февральской революции Ленина даже не было в России.

45. В начале 1917-го он вместе с Надеждой Крупской находился в Швейцарии.

46. Есть теория, что Ленин был недоволен работой Сталина, когда тот редактировал газету «Правда». И хотя Сталин не являлся главным редактором, он оказывал большое влияние на издание.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Фото: Manchester Daily Express/ globallookpress.com

47. В советское время вышло так много книг о Ленине, что их тиражи занимают по численности второе место в мире. Первое — у религиозной литературы.

48. Какое-то время Ленин жил в шалаше. После Февральской революции он вместе с Григорием Зиновьевым скрывался в Ленинградской области на озере Разлив. Сейчас там находится музей.

49. 1918-м Ленина тяжело ранили. Его спас врач Владимир Минц, еврей по национальности, который в годы Второй мировой войны погиб в Бухенвальде.

50. Ленин считал, что театр должен стать заменой религии.

51. Фамилией Ленина назван вид ихтиозавров — Leninia stellans.

52. Перед распадом СССР в стране было около семи тысяч памятников Ленину. А сейчас есть сайт, где собирают их фотографии.

53. Ленин умер довольно молодым. Ему было всего 53 года.

Бонус для самых грамотных

А вы знаете, как правильно писать отчество Ленина — «ИльичОм» или «ИльичЕм»? В СССР было негласное правило, если Ленин, то «ИльичЕм», все остальные — «ИльичОм». В 1956-м комиссия, которая готовила «Свод правил русской орфографии и пунктуации», решила, что отчество Ленина — исключение, чтобы сохранить орфографическую неприкосновенность. Дело в том, что Крупская в письмах писала «ИльичЕм», а «она-то точно права». Но после распада СССР правило исчезло, так что сейчас правильно только «ИльичОм».