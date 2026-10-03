Кошмар в прямом эфире: машина сбила журналистов на трассе в Мексике

Журналистов сбил внедорожник во время прямой трансляции в Мексике

В мексиканском Монтеррее внедорожник наехал на съемочную группу телеканала GamaVision во время прямой трансляции. О происшествии рассказало новостное издание Ambito.

Инцидент произошел в 8:00 по местному времени (16:00 мск). Известно, что репортер Альма Де ла Роса и ее оператор Кристо Моралес освещали последствия обрушившегося на город оползня. В прямом эфире они рассказывали о разрушениях и ущербе. В этот момент в них врезался автомобиль.

Как выяснилось, водитель внедорожника потерял управление во время передвижения по мокрой дороге, в результате чего его транспортное средство занесло. При этом незадолго до наезда этот же человек подрезал другой автомобиль.

Кадры происшествия попали в прямую трансляцию, а затем стремительно распространились в социальных сетях. За рулем внедорожника находился 19-летний юноша, его уже задержали правоохранители. Кроме того, полицейские и коммунальные службы устраняют последствия случившегося.

Пострадавшим журналистам оказались всю необходимую помощь и госпитализировали в одну из городских больниц. В издании добавили, что репортер отделалась ссадинами и ушибами, а у оператора диагностирован перелом ноги.

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