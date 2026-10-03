Нападение на сотрудников ФСИН в Кабардино-Балкарии: первые кадры с вокзала

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина Эксклюзив 371 0

Вдалеке видны огни состава, в котором произошел инцидент.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Видео: нападение заключенного на сотрудников ФСИН в поезде Владикавказ — Адлер

Первые кадры поезда Владикавказ — Адлер, где заключенный напал на сотрудников ФСИН, показывает 5-tv.ru

Вдали горят огни поезда, где случилось происшествие. Возле него припаркован автомобиль скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в вагоне поезда, перевозившего заключенных, кто-то сорвал стоп-кран, что привело к началу бунта среди арестантов.  По предварительным данным, арестанты захватили оружие конвоя. 

Во ФСИН сообщили, что пострадавших при инциденте в поезде Владикавказ-Адлер среди гражданского населения нет. В ведомстве в опровергли сообщения о бунте в вагоне с заключенными и уточнили, что речь идет о нападении осужденного на конвоира. Во время попытки вывести его в туалет, он завладел табельным оружием охранника и застрелил его. Затем он ранил еще троих сотрудников, которые прибыли на помощь.

В пресс-службе уточнили, что преступник нейтрализован. На данный момент ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. 

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

1:03
Нападение в поезде в КБР: что известно о состоянии раненых сотрудников ФСИН
1:00
«Я умерла и заново родилась»: Алла Рид едва не упала в обморок на своем концерте
0:40
Ставит рекорды не в футболе: бывший муж Бузовой устроил семейный переполох
0:23
Кошмар в прямом эфире: машина сбила журналистов на трассе в Мексике
0:21
Нападение на сотрудников ФСИН в Кабардино-Балкарии: первые кадры с вокзала
0:11
Экс-министр экономики РФ потерял сознание в центре Москвы

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Будет ли развод? — Жена Стаса Михайлова оставила неожиданный комментарий
Взломали аккаунт? Что нужно сделать, чтобы защитить деньги и личные данные
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня