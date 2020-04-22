В Росстате подсчитали точное соотношение женщин и мужчин в России
Оказалось, что разница в численности напрямую зависит от возрастной категории граждан.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nick White
В России на тысячу женщин в среднем приходится 866 мужчин. К такому выводу пришли специалисты Росстата, подсчитавшие соотношение обоих полов в стране на первый квартал 2020 года, сообщает RT.
Как показало исследование, единственный случай, когда число мужчин хоть немного превышает количество женщин — в возрастной категории до 29 лет. Здесь на одну тысячу дам приходится 1050 молодых людей. Однако чем дальше — тем картина грустнее.
«В категории от 30 до 39 лет на тысячу женщин приходится 999 мужчин. Начиная с группы 40-49 лет, количество мужчин сокращается до 926, в возрасте 50 до 59 лет — до 839 человек», — приводит издание статистические данные Росстата.
Ученые отметили, что в группе от 60 до 89 лет разница в соотношении полов, к огромному сожалению, становилась достаточно большой. Так, в этом возрасте на каждую тысячу россиянок приходится не более 569 представителей сильного пола.
«Самая заметная разница отмечается в возрастной категории 90—99 лет — на тысячу женщин приходится всего 289 мужчин такого же возраста. Среди долгожителей в возрасте 100 лет и старше соотношение составило 436 мужчин на тысячу женщин», — подытожили специалисты Росстата.
Согласно подсчетам, всего на первый квартал 2020 года в стране проживали 78,6 миллиона женщин и 68, 1 миллиона мужчин.
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