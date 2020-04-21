Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

Средняя продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума — 73,4 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав. В большей степени это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.

В марте глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла, что за десять лет средняя продолжительность жизни у женщин выросла более чем на четыре года, у мужчин — почти на семь лет. По прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни к 2035 году вырастет до 79,1 года.

Сегодня в России проживает около 22,6 тысячи граждан старше 100 лет, что на 10% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что десять лет назад в России насчитывалось 7,6 тысячи граждан, перешагнувших вековой рубеж.

Ранее 5-tv.ru писал, что тысячи волонтеров в России объединились для помощи тем, кто в группе риска.