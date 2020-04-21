Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Минздрав сообщил, что в 2019 году граждане РФ в среднем умирали в возрасте 73,4 года.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Петухов Валерий, /Кухмарь Кирилл, /Самсонов Андрей
Средняя продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума — 73,4 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав. В большей степени это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.
В марте глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла, что за десять лет средняя продолжительность жизни у женщин выросла более чем на четыре года, у мужчин — почти на семь лет. По прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни к 2035 году вырастет до 79,1 года.
Сегодня в России проживает около 22,6 тысячи граждан старше 100 лет, что на 10% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что десять лет назад в России насчитывалось 7,6 тысячи граждан, перешагнувших вековой рубеж.
Ранее 5-tv.ru писал, что тысячи волонтеров в России объединились для помощи тем, кто в группе риска.
Читайте также
47%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?