Знаменитый актер уже забрал любимую супругу из роддома в свое ранчо рядом с Нью-Йорком.

«Я самый счастливый человек»: 70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом

Фото: www.globallookpress.com /Regina Wagner

Кумир миллионов женщин, звезда фильма «Красотка» Ричард Гир в свои 70 снова стал отцом — 37-летняя супруга актера Алехандра Силва подарила возлюбленному еще одного ребенка буквально на днях. Пара сразу же рассказала о радостном событии окружающим, однако пол дитя оставила в тайне, сообщает HOLA.

Новорожденный малыш стал третьим ребенком для обоих супругов. Так, семь лет назад в первом браке у Алехандры родился сын Альберт, а Ричарду бывшая супруга — актриса Кэри Лоуэлл — родила первенца Гомера. Недавно молодому человеку исполнилось 20 лет. Второй ребенок влюбленных — общий: Александр, названный в честь супруги актера, появился на свет в 2018 году.

По данным издания, сегодня счастливые многодетные родители пребывают в самоизоляции на собственном ранчо, неподалеку от Нью-Йорка.

globallookpress.com / Kay Nietfeld

Ричард Гир познакомился с будущей супругой-писательницей Алехандрой Силвой спустя всего несколько месяцев после развода с матерью его первого сына. В тот момент девушка сама находилась в процессе развода с бизнесменом Говиндом Фридландом. В своих интервью она не раз признавалась: об отношения с актером и помыслить не могла. Видимо, воля судьбы.

Впервые появляться на людях влюбленные стали в 2015 году — их заметили на одном из кинофестивалей в Сицилии. В апреле 2018 года пара официально зарегистрировала отношения и отметила это событие с большим размахом на все том же семейном ранчо.

«Я самый счастливый человек во Вселенной! Как может быть иначе? Я женат на красивой женщине, которая умна, чувствительна, терпелива и благородна!» — признавался Гир после свадьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 89-летний миллиардер, бывший глава «Формулы 1», Берни Экклстоун готовится стать отцом.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
76.26
1.59 82.62
1.52
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых талантливы от рождения

Последние новости

14:52
Видео: Жестоко избившая сына-младенца в Соль-Илецке женщина задержана
14:42
Песков рассказал о переносе даты голосования по поправкам к Конституции
14:30
В многофунциональные медцентры Минобороны РФ поступит новейшая техника
14:20
«Я самый счастливый человек»: 70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом
14:08
Минпросвещения запустило телеканал для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ
13:57
«Мать пошла за молоком» — полуобнаженная Нюша спровоцировала поклонников

Сейчас читают

ТОП-4 знаков зодиака, представители которых талантливы от рождения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
Мишустин планирует экстренное совещание с главами регионов на фоне СOVID-19

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок