«Я самый счастливый человек»: 70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом

Кумир миллионов женщин, звезда фильма «Красотка» Ричард Гир в свои 70 снова стал отцом — 37-летняя супруга актера Алехандра Силва подарила возлюбленному еще одного ребенка буквально на днях. Пара сразу же рассказала о радостном событии окружающим, однако пол дитя оставила в тайне, сообщает HOLA.

Новорожденный малыш стал третьим ребенком для обоих супругов. Так, семь лет назад в первом браке у Алехандры родился сын Альберт, а Ричарду бывшая супруга — актриса Кэри Лоуэлл — родила первенца Гомера. Недавно молодому человеку исполнилось 20 лет. Второй ребенок влюбленных — общий: Александр, названный в честь супруги актера, появился на свет в 2018 году.

По данным издания, сегодня счастливые многодетные родители пребывают в самоизоляции на собственном ранчо, неподалеку от Нью-Йорка.

globallookpress.com / Kay Nietfeld

Ричард Гир познакомился с будущей супругой-писательницей Алехандрой Силвой спустя всего несколько месяцев после развода с матерью его первого сына. В тот момент девушка сама находилась в процессе развода с бизнесменом Говиндом Фридландом. В своих интервью она не раз признавалась: об отношения с актером и помыслить не могла. Видимо, воля судьбы.

Впервые появляться на людях влюбленные стали в 2015 году — их заметили на одном из кинофестивалей в Сицилии. В апреле 2018 года пара официально зарегистрировала отношения и отметила это событие с большим размахом на все том же семейном ранчо.

«Я самый счастливый человек во Вселенной! Как может быть иначе? Я женат на красивой женщине, которая умна, чувствительна, терпелива и благородна!» — признавался Гир после свадьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 89-летний миллиардер, бывший глава «Формулы 1», Берни Экклстоун готовится стать отцом.