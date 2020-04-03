Экс-глава «Формулы 1» сообщил о прибавлении в семье.

«У меня будет мальчик»: 89-летний миллиардер Берни Экклстоун вновь станет отцом

Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente

«Любви все возрасты покорны», — гласит народная пословица. Однако несмотря на то, что в современном мире огромная разница в возрасте супругов никого не удивит, позднее деторождение — все еще большая редкость.

Именно поэтому новость о том, что британский миллиардер, экс-глава «Формулы 1» Берни Экклстоун в свои 89 лет вновь станет отцом, стала самой обсуждаемой в сети. О долгожданном событии Берни сообщил в беседе с корреспондентом Blick.

Как оказалось, наследника известному олигарху подарит его третья супруга, 44-летняя Фабиана Флози. Сегодня пара проживает на ферме неподалеку от Сан-Паулу. На фоне сложной ситуации из-за коронавируса Берни вынужден соблюдать режим самоизоляции, однако он ничуть не расстраивается, что мало видится матерью его будущего ребенка. Ведь совсем скоро все изменится и он, наконец, сможет взять на ручки малыша.

«После того как я закончил работать в Формуле-1, у нас с Фабианой было достаточно времени для практики. Вся эта ситуация с коронавирусом для нас — настоящее испытание. Надеюсь, мы с женой останемся в хороших отношениях даже во время длительной изоляции. К счастью, у нас всегда достаточно работы на ферме. Фабиана также следит за своей кофейной плантацией. Пол ребенка? Наконец-то у меня будет мальчик», — сообщил Экклстоун.

К слову, миллиардер сделал акцент на том, что сына он зачал естественным путем. Малыш Экклстоун придет в этот мир в июле, за несколько недель до 90-летнего юбилея своего папы.

В Формулу-1 Берни Экклстоун пришел в качестве гонщика. Сначала он участвовал в двух Гран-при в сезоне 1958 года, а затем решился выкупить команду «Брэбем», которой руководил в течение 15 лет. Спортсмену удалось выбиться в топ-менеджеры самой престижной гонки планеты, благодаря чему вскоре его назначили на пост главы компании. Берни управлял ею до 2017 года, пока не принял решение уйти на покой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 80-летний Эммануил Виторган признался, что мечтает о наследнике.

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