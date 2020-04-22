И Ленин такой молодой! 150 лет назад родился главный революционер России
Наиболее яркие страницы биографии «вождя мирового пролетариата» нашли свое отражение в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге — колыбели трех революций.
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Фото, видео: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС, 5-tv.ru
150 лет назад родился главный революционер России — Владимир Ильич Ульянов. Вместе гидом по ленинским местам Петербурга и создателем музея Советской эпохи Сергем Нежельченко мы вспомнили яркие страницы из истории «вождя мирового пролетариата».
«Дорогие товарищи. Мы с вами в Ленинграде. Город Ленина имеет самое большое количество мест посвященных революции и самому Вождю. Приглашаю вас на экскурсию».
Финляндский вокзал
«Товарищи, мы находимся на исторической площади у Финляндского вокзала у величественного памятника Владимиру Ильичу Ленину. По приезде в Петроград Владимир Ильич Ленин немедленно развернул кипучую политическую деятельность. Колонны рабочих со знаменами, транспарантами и оркестрами заполнили площадь Финляндским вокзалом. Поднявшись на броневик Ленин произнес речь, которую закончил словами „Да здравствует социалистическая революция“. Однако контрреволюция все более наглела и дальнейшее пребывание Ленина в Петрограде становилось опасным».
Разлив
«Центральный комитет, товарищи, принимает решение укрыть Ленина. Он сбрил бороду и усы. И поздно вечером выехал на сестрорецкое озеро Разлив. Поначалу жил в сарае местного рабочего Емельянова, где в целях конспирации поселился на чердаке. В сарае Владимир Ильич напряженно работал. Но вскоре и там стало небезопасно.
Под видом фина-косца товарищи укрыли его за озером Разлив. Здесь находится мемориальный музея Ленина шалаш. Его ежегодно посещают Тысячи людей. Которые с трепетом в сердце осматривают воссозданное пристанище».
Аврора
«По приезду в Петроград Ленин развернул немедленно кипучую политическую деятельность и возглавил вооруженное восстание.
В ночь с 24 на 25 октября силы восстания перешли в решительное наступление. Сигнал к началу штурма был дан холостым выстрелом с крейсера «Аврора». Армия пошла на приступ Зимнего. Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!»
Смольный
«И наконец, товарищи, мы у Смольного! Исторический штаб революции. В первые дни после октября став председателем совнаркома, Владимир Ильич работал необычайно много, с исключительной энергией.
Надежда Константиновна вспоминала: «Придя поздно ночью за перегородку комнаты, в которой мы с ним жили в Смольном, Ильич все никак не мог заснуть, опять вставал и шел кому-то звонить, давать какие-то неотложные распоряжения. А, заснув, наконец, во сне продолжал говорить о делах».
«Места, связанные с жизнью и деятельностью великого основателя Советского государства пользуются особенной популярностью. Свято чтут память о Ленине советские люди и трудящиеся всего мира. К дорогим ленинским местам не зарастает народная тропа».
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