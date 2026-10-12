«Все бы исчезло»: как сохранили документы времен блокады Ленинграда

Исследователя блокады Ленинграда Валентина Ковальчука вспоминают в Петербурге

О новых страницах истории блокады Ленинграда говорили сегодня в Петербурге на Всероссийской научной конференции. Она посвящена 110-летию со дня рождения выдающегося ученого Валентина Ковальчука.

Во многих вопросах блокадной истории он стал первопроходцем. Он изучил блокадные магистрали мужества, не только Дорогу жизни, но и железнодорожные пути, и воздушный мост, связывавшие Ленинград с Большой землей.

Именно благодаря его работе удалось обнаружить и опубликовать многие бесценные документы военной поры.

«Он начал собирать воспоминания всех руководителей осады Ленинграда и блокады. И он издал книгу. Вот такой толщины книга называется „Оборона Ленинграда“. У нас есть экземпляр книги, лежащий дома, в котором все маршалы, все эти генералы, кто был, по-моему, кроме Жукова. Все, там и Мерецков, и Кузнецов, они все написали: „Дорогой Валентин Михайлович, если бы не вы, то это все бы исчезло“ и так далее», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Всего же Валентин Ковальчук написал более 200 научных работ. Юбилейные мероприятия, посвященные его 110‑летию, проходят в этом году в Музее обороны и блокады Ленинграда. Здесь сегодня работают немало ученых, для которых был стал наставником.

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