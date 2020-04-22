Активистка организации «Граждане СССР» Марина Мелихова задержана в Краснодаре
По предварительным данным, женщина размещала в сети ролики, в которых призывала граждан выходить на площади и выступать «против рабства и эксплуатации человека над человеком».
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Фото, видео: ВКонтакте @marina_meshcheryakova
Скандально известная активистка, представляющая себя председателем местной ячейки деструктивной организации «Граждан СССР» Марина Мелихова была задержана в Краснодаре. Момент, когда к ней подошли полицейские и попросили проехать в участок, женщина записала на видео и опубликовала в социальной сети.
По предварительным данным, Мелихова подозревается в административном правонарушении. Известно, что накануне она публиковала в социальной сети видеоролики, в которых призывала граждан выходить на площадь и выступать «против рабства и эксплуатации человека человеком».
К слову, это не единственное нарушение Мелиховой, которая вместе со своими единомышленниками возрождает советские органы власти.
Как ранее писал 5-tv.ru активистку знают не только как гражданку самопровозглашенного Советского союза и блогера, но еще и как лидера проекта «Эра водолея», который якобы помогает возродить и пробудить божественное начало в человеке. Плату она берет в рублях Российской Федерации, которую не признает. А еще раньше Мелихова прославилась как глава местного офиса финансовой пирамиды под названием «Кэшбери». Все заработанное непосильным трудом, она тратит тоже в непризнанном ею государстве. Единомышленники женщины постоянно устраивают акции протеста у стен синагоги.
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