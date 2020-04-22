«Одноклассники» запустили сервис онлайн-услуг для малого и среднего бизнеса

«Одноклассники» запустили витрину онлайн-услуг для поддержки малого и среднего бизнеса в период самоизоляции. На платформе будут представлены исполнители и предпринимателей трех категорий: образование, спорт и товары на заказ.

Новая витрина станет частью сервиса «Мастера», запуск которого соцсеть анонсировала в конце 2019 года. Кроме того, соцсеть запустит систему поддержки исполнителей услуг в непростое для бизнеса время. На первом этапе на витрину попали те, кто принимал участие в публичном тестировании раздела «Мастера».

На странице каждого исполнителя услуг или предпринимателя пользователь сможет посмотреть подробную информацию о нем, а также отзывы и рекомендации. В ближайшее время все, кто разместил свое резюме в разделе «Мастера» и готов работать онлайн, смогут поставить специальную отметку в настройках своего профиля в сервисе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о виртуальном спортзале в «Одноклассниках».