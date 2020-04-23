Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России

В ведомстве отметили, что заболеваемость остается выше эпидемического порога в отдельных городах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov

В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ. Данные по эпидемической обстановке в стране опубликованы на официальном сайте НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

По данным института, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в среднем по населению 61 города составил 321,3 случая на 100 тысяч населения. Это ниже недельного эпидемического порога на -55,2%. Повышенный уровень заболеваемости на сегодня сохраняется в 12 городах, но показатели госпитализации продолжают снижаться. Аналитики связывают эту тенденцию с ограничительными мерами по коронавирусу.

«Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидемиологического порога в отдельных городах», — говорится в заключении экспертов.

Эпидемия гриппа была объявлена в России в конце января 2020 года. Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем отличие эпидемии от пандемии.

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