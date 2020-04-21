Распространившийся по миру коронавирус COVID-19 диктует новые жизненные реалии. Недуг рассадил по домам более 40% населения Земли. Более половины трудоустроенных жителей планеты перешли на удаленную работу. Новая китайская пневмония заставила человечество переосмыслить абсолютно все: от методов работы на предприятиях до правил поведения в обществе.

Коронавирус COVID-19 изменил жизнь миллиардов жителей Земли. Известия / Дмитрий Коротаев

Те, кто вынужден работать в период мировой самоизоляции и карантина, трудятся, надев на себя медицинские маски и защитные перчатки. Столовые и места для перекура закрыты, чтобы не допускать скопления людей. Старые знакомые и приятели более не подают друг другу руки. Социальное дистанцирование заменило место знакомых когда-то рукопожатий и объятий, которые сегодня многим кажутся опасными.

Однако человек не в первый раз сталкивается с пандемией неизученного недуга. Человеческая история помнит куда более зловещие болезни, вызывавшие как эпидемии, так и целые пандемии.

5-tv.ru выяснил, в чем отличия эпидемии от пандемии, какие еще вспышки болезней знает история медицины и чем запасаться на случай повторной эпидемии коронавируса в вашем городе.

Первая пандемия в истории человечества

Первой серьезной болезнью, которая выкосила треть населения Земли, была Юстинианова чума. Свое название недуг получил в честь правящего в то время в Византии императора Юстиниана I. В числе симптомов этой болезни, породившей первую в истории человечества пандемию, были повышенная температура, спутанность сознания, лихорадка и кашель с мокротой и кровью. Главным симптоматическим отличием были бубоны — наполненные гноем шишки, выскакивающие в лимфоузлах.

Первая пандемия в лице Юстиниановой чумы заявила о себе в VI веке. В то время население Земли предположительно составляло 400—500 миллионов человек. В течение следующих 100 лет число жертв от этого недуга, по некоторым источникам, дойдет до 150 миллионов человек.

Юстинианова (бубонная) чума погубила около трети тогдашнего населения Земли. Wikipedia / Content Providers

В будущем эта болезнь окажется темой многочисленных художественных фильмов и книг. Кроме того, она займет место в народном фольклоре, где каждая новая болезнь, претендующая на лавры неизведанной, но чрезвычайно опасной заразы, будет неизменно сравниваться с первой пандемией чумы.

Всякий раз авторы художественных романов и киносценариев пророчат вымирание человечества. Однако мало кто учитывает, насколько изменился мир со времен первой пандемии. Современная медицина качественно превосходит то, что было под рукой врачей эпохи первой пандемии. По этой причине эпидемия или даже пандемия сегодня развивается отлично от того, как если бы это произошло в VI веке.

Атипичная пневмония, птичий грипп, Эбола

В 2003 году претендентом на новую волну эпидемии стала атипичная пневмония, разразившаяся в Китае. Многие СМИ в ту пору составляли устрашающие прогнозы распространения недуга по миру, но эту болезнь удалось победить профилактическими мерами.

Спустя десять лет дал о себе знать птичий грипп, посеявший панику среди владельцев птицеферм. Отличительной чертой этой эпидемии стали не столько людские смерти (С 2003-й по 2013-й из 649 зараженных умерли 384 человека. — Прим.ред.), но насильственная гибель животных. В одной Голландии умерщвлено до пяти с половиной миллионов кур и гусей.

В 2014 году на статус полноценной эпидемии, а затем и пандемии права предъявил вирус Эбола, смертность от одного из разновидностей которого составляет 90%.

Смертность одного из разновидностей вируса Эболы достигает 90%. www.globallookpress.com / Marcus Dipaola

Коронавирус

Сегодня весь мир живет в условиях пандемии, вызванной распространением коронавируса COVID-19. Новая коронавирусная инфекция дала о себе знать в конце 2019 года в Китае. Медики Поднебесной предупреждали о потенциальной угрозе неизвестной болезни еще в декабре, однако ВОЗ посчитала преждевременным бить тревогу даже в январе 2020-го. В то же время город, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса, закрыли на карантин. Приостановили свою работу магазины Apple, большое количество компаний перевели сотрудников на удаленный режим работы.

Так, одной из жертв нового коронавируса стали не только люди, но и экономика целого города с населением более десяти миллионов человек. Мало кто понимал в тот момент, что отличием этой эпидемии, переросшей в итоге в пандемию, станет небывалый урон экономике. До этого нацеленное на глобализацию, современное денежное хозяйство многих стран сегодня терпит убытки. Происходит это из-за закрытых границ и пережидающих эпидемию коронавируса COVID-19 в четырех стенах потребителей. Во многих городах США и Европы закрылись рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, музеи, кинотеатры и прочие места скопления людей.

Коронавирус COVID-19 происходит из китайского провинциального города Ухань. www.globallookpress.com / Wang Yuguo

В чем отличие эпидемии от пандемии

В марте 2020-го ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. На тот момент новая коронавирусная инфекция COVID-19 была зафиксирована в 114 странах мира. Количество заболевших, согласно официальной статистике, превысило 118 тысяч человек. Апрель того же года отличился уже чуть более, чем миллионом зараженных.

Главное отличие эпидемии от пандемии — это количество зараженных тем или иным недугом на территории определенного региона или социальной группы. Обычно статус эпидемии болезнь получает после перехода планки в 5% от населения или социальной прослойки. Вместе с повышением показателей по количеству больных меняется и статус распространения заразы.

Сегодня коронавирус COVID-19 распространился практически по всему миру. gisanddata.maps.arcgis.com

Пандемия, в отличие от эпидемии, выносит болезнь за территорию нескольких государств. Высокая скорость распространения коронавируса COVID-19 среди населения вывела недуг в ранг пандемии. Таким образом, главное отличие эпидемии от пандемии (и наоборот. — Прим. ред.) в количестве зафиксированных случаев на территории сразу нескольких государств.

Новая коронавирусная инфекция, как мы помним, получила статус пандемии после того, как специалисты зарегистрировали вспышки заболевания на территории нескольких стран.

Однако безнадежной ситуацию с пандемией коронавируса назвать нельзя. Некоторые европейские города уже вышли на стадию плато по госпитализации. В Россию, в отличие от стран Европы, коронавирус COVID-19 пришел позже. По этой причине пик заболеваемости и последующий этап плато по госпитализации россияне застанут позднее, нежели это случилось в Европе.

По словам бывшего министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в России пик эпидемии нового коронавируса можно ожидать к концу апреля. А пока лучшей профилактикой коронавируса остаются самоизоляция, дистанцирование, отказ от посещения масс с высокой плотностью людей, а также частое мытье рук с мылом. Проще остальных режим самоизоляции, как оказалось, переносят фрилансеры. Привыкшие работать из дома, они не сильно ощутили перемены в жизни.

В то же время эпидемия коронавируса COVID-19 внесла внезапные перемены в быт миллионов россиян. Привыкшие жить в определенном режиме, некоторые с трудом вживаются в новый, столь отличный от предыдущего, уклад.

Чем запасаться при эпидемии

Массовая паника на фоне пришедшей в Россию эпидемии коронавируса породила не только дефицит гречневой крупы, но и уйму мемов в сети. Один из них гласил, якобы компания Zewa (Производитель туалетной бумаги. — Прим. ред.) покупает Google. Впрочем, некоторым россиянам в самоизоляции было не до смеха. Оказалось, закупаться нужно было не только едой, но и антисептиком.

Эпидемия, в отличие от локальной вспышки заболевания, рассадила по домам миллионы россиян. Привыкшие обедать в рабочий перерыв, не все смогли в оперативные сроки составить список необходимых продуктов на каждый день. На помощь вчерашним офисным сотрудникам пришли эксперты в диетологии, которые настаивают на разнообразии в питании даже во время самоизоляции.

Чем необходимо запастись для самоизоляции

Аптечка

Антисептик.

Мыло.

Жаропонижающие.

Болеутоляющие.

Препараты от расстройства желудка и кишечных инфекций.

Средства личной гигиены.

Пропитание

Питьевая вода*.

Крупы.

Консервы (мясные и рыбные).

Замороженная рыба и мясо.

Замороженные овощи.

Соленья.

Шоколад.

Сухари.

Сухофрукты.

Чай.

Сахар.

Соль.

* — специалисты рекомендуют в режиме самоизоляции пить больше воды и ограничить потребление газированных напитков. Избыток последних рискует привести к появлению лишнего веса, который достаточно сложно сбросить в условиях низкой подвижности.

Эксперты призывают запасаться нескоропортящимися продуктами, однако напоминают о необходимости разнообразия в меню. Помимо съестного, не забудьте купить сухофрукты, шоколад, сушки, сухари. В то же время, находясь в самоизоляции, не забывайте ограничить потребление высококалорийных продуктов, к примеру, отдав предпочтение натуральным сладостям.

Ранее 5-tv.ru писал, то коронавирус может стать сезонным заболеванием.