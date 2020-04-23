Тела двоих были найдены на полигоне ТКО, еще пятеро пострадавших скончались в больнице.

Семь человек отравились суррогатом алкоголя в Новосибирской области

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Семь человек умерли от отравления суррогатом алкоголя в Новосибирской области. Как стало известно 5-tv.ru, тела двух погибших были обнаружены на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО), еще пять человек были доставлены оттуда в реанимацию, где впоследствии скончались.

Правоохранители установили, что погибшие проживали на полигоне с начала апреля, куда их доставил директор территории для выполнения работ. Среди них были жители Новосибирской области, а также Кемеровской, некоторые были ранее судимы.

21 апреля рабочие обнаружили канистру с этикеткой «Артезианская вода» и выпили ее содержимое, приняв его за алкоголь. По предварительной оценке, в емкости был антифриз. Остатки жидкости направлены на экспертизу сотрудниками МВД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росстат назвал регионы с наибольшей смертностью от алкоголя. Лидером является Республика Алтай, а наименьший показатель в Башкортостане.

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