Семь человек отравились суррогатом алкоголя в Новосибирской области
Тела двоих были найдены на полигоне ТКО, еще пятеро пострадавших скончались в больнице.
Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda
Семь человек умерли от отравления суррогатом алкоголя в Новосибирской области. Как стало известно 5-tv.ru, тела двух погибших были обнаружены на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО), еще пять человек были доставлены оттуда в реанимацию, где впоследствии скончались.
Правоохранители установили, что погибшие проживали на полигоне с начала апреля, куда их доставил директор территории для выполнения работ. Среди них были жители Новосибирской области, а также Кемеровской, некоторые были ранее судимы.
21 апреля рабочие обнаружили канистру с этикеткой «Артезианская вода» и выпили ее содержимое, приняв его за алкоголь. По предварительной оценке, в емкости был антифриз. Остатки жидкости направлены на экспертизу сотрудниками МВД.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росстат назвал регионы с наибольшей смертностью от алкоголя. Лидером является Республика Алтай, а наименьший показатель в Башкортостане.
Читайте также
42%
0.78 83.68
1.06
Нашли ошибку?