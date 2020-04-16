Росстат назвал регионы с наибольшей смертностью от алкоголя
Лидером является Республика Алтай, а наименьший показатель в Башкортостане.
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
Росстат опубликовал данные по смертности от алкоголя в России за февраль 2020 года. Больше всего людей погибает в Республике Алтай, а меньше всего — в Башкортостане, сообщает News.ru.
Наибольшие показатели смертности от алкоголя зафиксированы:
- Республика Алтай — 33,2 человека на 100 тыс. населения,
- Пензенская область — 20,1;
- Брянская область — 19,5.
Наименьшие:
- Башкортостан — 0,2;
- Ростовская область — 0,3;
- Белгородская область — 0,4.
В целом в России от алкогольного отравления стало умирать меньше людей. По статистике, в феврале 2020 года на 100 тысяч человек приходилось 4,9 таких случая, то в аналогичном периоде 2019-го — 7,2. В 17 российских регионах за месяц не было зафиксировано ни одного случая.
«Люди стали меньше пить и внимательнее относиться к своему здоровью. Поэтому снизилась смертность от отравлений алкоголем. Это наша эволюция, наш прогресс», — комментирует руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где в России больше всего продают алкоголь.
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