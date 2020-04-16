Росстат назвал регионы с наибольшей смертностью от алкоголя

Росстат опубликовал данные по смертности от алкоголя в России за февраль 2020 года. Больше всего людей погибает в Республике Алтай, а меньше всего — в Башкортостане, сообщает News.ru.

Наибольшие показатели смертности от алкоголя зафиксированы:

Республика Алтай — 33,2 человека на 100 тыс. населения, Пензенская область — 20,1; Брянская область — 19,5.

Наименьшие:

Башкортостан — 0,2; Ростовская область — 0,3; Белгородская область — 0,4.

В целом в России от алкогольного отравления стало умирать меньше людей. По статистике, в феврале 2020 года на 100 тысяч человек приходилось 4,9 таких случая, то в аналогичном периоде 2019-го — 7,2. В 17 российских регионах за месяц не было зафиксировано ни одного случая.

«Люди стали меньше пить и внимательнее относиться к своему здоровью. Поэтому снизилась смертность от отравлений алкоголем. Это наша эволюция, наш прогресс», — комментирует руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где в России больше всего продают алкоголь.