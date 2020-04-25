Алексей Панин признал: у него есть четвертая дочь, о которой никто не знает
Актер раскрыл «Светской хронике» подробности личной жизни.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Natalia Shakhanova, 5-tv.ru
Алексей Панин признался: у него есть еще один ребенок. Почему он вынужден скрывать своих наследников от общественности? Поддерживает ли отношения с их матерями? И роман с какой актрисой он не может забыть до сих пор? Только в программе «Светская Хроника»!
Панин: «Их четыре уже».
Во всех официальных источниках говорится: артист Алексей Панин — отец троих дочерей: Ани, Маши и Софии. Но в эксклюзивном интервью «Светской хронике» актер впервые откровенно рассказал: у него есть еще одна дочь, о существовании которой знают только самые близкие:
«Есть Маша, есть Соня, есть еще одна дочка».
Адель, так зовут девочку — самый младший ребенок скандальной звезды. Актер жалуется: не со всеми детьми получается общаться столько, сколько бы ему хотелось.
Алексей: «Машу не вижу, а Соню Нюся видит. Нюся дружит с Соней, а Адель вижу иногда».
Ведь только старшая Нюся с самого рождения живет с ним.
Аня Панина: «Я привыкла находиться в семье с папой и бабушкой, а не с мамой, ну, вот как-то вот так».
Но он надеется: когда девочки вырастут, все они будут видеться чаще. Ведь своим примером Панин старается показать, что о родителях забывать нельзя.
«Мы по 300 раз с мамой на дню перезваниваемся. Леша Панин может пьяным быть пьяным во Владивостоке, не сейчас, а раньше, когда носило. Мы все равно на связи, мы все равно друг друга мониторим», — рассказал актер в интервью программе «Светская Хроника».
Панин делится: он хороший отец. Своих дочек сильно любит и очень хочет рассказать о них всему миру. Но, к сожалению, не может:
«У меня у самого чесалась рука выложить 100 раз фотографию в инстаграм. Я не буду разговаривать о детях, потому что это не моя прихоть, меня мамы просили».
Алексей никогда не скрывал от общественности свою бурную личную жизнь и горячий темперамент.
«У меня всегда кто-то есть. Мне с кем-то нужно засыпать. И если не каждый день, то раньше каждый день с кем-то засыпал», — признался Алексей.
Не обошлось и без романов с коллегами. Об одном из них Алексей до сих пор вспоминает с особым трепетом:
«Она сумасшедшая женщина в плане того, что настоящая женщина. Женщина-ураган. И секс, и в жизни, и в характере, и мать, и все».
Речь идет о Виктории Тарасовой, которую зрители знают по роли подполковника Зиминой в сериале «Глухарь».
Панин вспоминает: это сейчас Тарасова звезда. А ее персонаж, Ирина Зимина — народная героиня. Тогда актрису практически никто не знал.
Панин: «Вика Тарасова работала в театре Шалом, получала небольшую какую-то зарплату, небольшую по киношным меркам. Она жила на Щелковской в пятиэтажном доме. Это была очень теплая и уютная квартирка. Она жила с сыном».
Отношения были недолгими, но рыжеволосая красотка оставила в душе артиста Панина яркий след:
«Мы не ругались. Это само собой вспыхнуло и само собой прошло. Она крутая, офигенная».
О причинах расставания Алексей, как настоящий джентльмен, не говорит. Но может все дело в том, что их образы жизни оказались слишком разными?
Виктория Тарасова: «Я абсолютно домашний человек, абсолютно простой человек, я веселый. Конечно, я могу уставать, хочу побыть в уединении каком-то».
Актер заявляет: ни об одном своем романе не жалеет. И с возрастом начал относиться ко всему философски.
Панин: «Мы с вами 18 лет встречаемся с кем-то и думаем, что это на всю жизнь. Люди расходятся, сходятся, встречаются. Нам всем уже столько лет. Ну что спутница? Будет спутница понимать, о чем я говорю? Замечательно».
Сейчас сердце Алексея свободно. Он не теряет надежды встретить ту, с кем захочется не только засыпать, но и просыпаться.
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