Власти столицы надеются в разы увеличить количество выздоровевших за счет использования донорской плазмы крови и разработок в области применения гелия.

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 181 человека

Фото: www.globallookpress.com /Frank Rumpenhorst

Число излечившихся от коронавирусной инфекции в Москве за сутки увеличилось на 181 пациента. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее количество выздоровевших составило 2448 человек.

«Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики», — добавила вице-мэр.

Считается, что переливание донорской плазмы крови с антителами к COVID-19 — один из наиболее эффективных методов борьбы с коронавирусом в отсутствие вакцины. Метод широко используется в США, Германии, Китае и других странах.

Методика применения гелия для лечения инфекции разрабатывается на базе московского НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Благодаря своим свойствам гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. По мнению специалистов, этот газ может предотвращать кислородное голодание, а следовательно, способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

Не менее эффективно борьбу с распространением коронавируса ведут в Петербурге. По данным Оперативного штаба, за последние сутки в Северной столице на коронавирус обследовали 8196 человек.

В карантине находится 2974 пациента, 2366 из них — контактные. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 13 человек. В городскую службу скорой помощи направлено 55 обращений, в полицию — 149. Остальные звонки справочного характера.

От петербуржцев поступило 479 обращений на оказание помощи волонтерами. С 27 марта на портале #МыВместе зарегистрировались 3618 петербургских волонтеров, в том числе 2381 человек уже прошли аккредитацию и обучение, выполнили 9444 заявок. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее 5-tv.ru публиковал актуальные данные о коронавирусе в мире на 23 апреля.

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