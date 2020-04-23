Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 23 апреля
Число зараженных COVID-19 по всему миру — 2 639 923 человек. Болезнь унесла более 184 тысяч жизней.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww
Погибшие и пострадавшие на 23 апреля
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 639 923 человек. Болезнь унесла жизни 184 252 человек. Всего были протестированы более четырех миллионов жителей планеты. Выздоровели 724 016 пациентов.
Ситуация в России
Согласно информации Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Москве скончались еще 27 человек. Пациентам было от 38 до 90 лет. У многих ранее диагностировали гипертонию, хронический бронхит и диабет. Всего погибших от опасной инфекции в столице свыше 280. Заражены — больше 30 тысяч. Резкий скачок заболеваемости зафиксирован в Мурманской области. За сутки COVID-19 нашли у 97 человек. В оперштабе региона отметили, что большинство случаев заражения выявили в поселке Белокаменка. Всего по стране с начала пандемии коронавирус подтвержден почти у 58 тысяч россиян. Выздоровели 4 420 пациентов.
Путин обсудил ситуацию с СОVID-19 с главами Свердловской и Воронежской областей. Во время онлайн-совещания обсуждалась проблема распространения коронавируса в регионах и поддержка бизнеса, оказавшегося в условиях кризиса.
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России. В первую очередь цифровую платформу планируется внедрить в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях.
Военные завершают строительство инфекционного медицинского центра под Петербургом. На возведение современного комплекса для помощи больным коронавирусом потребовалось чуть больше месяца.
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал губернаторов работать не только для отчета. По словам главы правительства, многие руководители регионов формально отнеслись к поручению президента о перепрофилировании больниц.
В Подмосковье 60 сотрудников больницы заразились коронавирусом. В настоящее время все инфицированные COVID-19 находятся под медицинским наблюдением.
Коронавирус стал причиной смерти врача в больнице в Коммунарке. Медик из госпиталя для ветеранов войн скончался 20 апреля.
Денежные выплаты работающим с больными COVID-19 медикам освободили от НДФЛ. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября. Формат обучения, по словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в стране.
Увеличился список хронических заболеваний, при которых проще заболеть COVID-19. Проблемы с желудочно-кишечным трактом повышают риск заразиться коронавирусом.
Ситуация в мире
В КНР выздоровели более 93% заболевших COVID-19. Всего в Китае эпидемия унесла жизни уже 4 632 человек, смертность в среднем по стране составила 5,59%. Власти Поднебесной 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
В США зарегистрирован первый в стране случай заражения COVID-19 домашних животных. Инфекцию, как сообщает американский Минсельхоз, подхватили две кошки. У животных проявляются симптомы респираторного заболевания, но прогнозы хорошие — пушистые пациентки уже скоро могут поправиться.
Предположительно, они заразились от домочадцев. Но по-прежнему точно не известно, могут ли люди заболеть от контакта со своими питомцами. Всего в Штатах коронавирус диагностирован почти у 900 тысяч человек.
США приостанавливают прием иммигрантов из-за пандемии COVID-19. Указ, который собирается подписать Дональд Трамп, будет действовать два месяца, по истечении которых может быть продлен.
Непростая ситуация и в Европе. В ряде стран не хватает медицинского оборудования. Поэтому Вашингтон уже в ближайшее время отправит по 500 аппаратов ИВЛ во Францию, Испанию и Италию. Об этом заявил Дональд Трамп. Также американский президент пообещал помощь больницам Мексики.
Тем временем, власти Германии уже отменили шествие «Бессмертного полка» в Берлине на 9 мая. В акции планировали принять участие десять тысяч человек. Сейчас решается вопрос о ее переносе. Ну а пока немецкие ученые готовятся к испытаниям вакцины от коронавируса на людях. В эксперименте будут участвовать 200 добровольцев от 18 до 55 лет.
Между тем, у мусульман всего мира сегодня начинается священный месяц Рамадан. Время строгого поста и усиленной молитвы. Из-за COVID-19 российские мечети будут закрыты. Проповеди предлагается слушать онлайн.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что мир находится на ранних стадиях пандемии коронавируса.
Испанцы на карантине запели по-русски. В сети появилась запись, на которой видно, как жители Барселоны исполняют на русском языке песню Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна».
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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