Актер театра и кино Марат Башаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на федеральном канале признался, что был верен всем своим женам.

«Я никогда не изменял. Мне мои жены ничего не говорили и не рассказывали о своих похождениях. Может мне и изменяли. Но, как видите рогов и прыщей на лбу у меня нет. Надеюсь, что и в будущем никто мне не изменит. Я вам клянусь! Я никогда не изменял!» — заявил артист.

Известно, что Башаров был трижды женат. Причем две его супруги — актриса Екатерина Архарова и его поклонница Елизавета Шевыркова, как они сами рассказывали, терпели побои от артиста, который не мог себя контролировать, когда выпивал.

С третьей женой Елизаветой Шевырковой Башаров развелся в марте 2019 года. Однако артист до сих пор не снимает обручального кольца и по-прежнему называет бывшую официальной женой. Однако сама экс-супруга опровергла его слова, подчеркнув, что и живут, и отдыхают они раздельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Марата Башарова Елизавета рассказала о своих отношениях с бывшим мужем.