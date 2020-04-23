Герцогиня выложила свежие снимки с дня рождения малыша в социальных сетях.

Сына Кейт Мидлтон назвали копией мамы

Фото: Instagram @kensingtonroyal

Кейт Мидлтон опубликовала в своем Instagram серию новых фото своего сына — принца Луи, которому сегодня исполнилось два года. День рождения он отмечает в самоизоляции со старшим братом Джорджем и сестрой Шарлоттой.

Снимки сделала сама Кейт, чье мастерство фотографа уже не раз отмечали пользователи. В этот раз она запечатлела мальчика за изображением радуги: он нанес краску на ладошки, после чего оставил изображение на листе бумаги. Теперь «картина» Луи украшает загородный дом семьи.

Рисунок радуги — своеобразный флешмоб, который пришел в Великобританию из Италии в связи с распространением коронавируса. Эта акция — в поддержку врачей и медсестер. Зачинатели этого движения объявили радугу символом надежды и радости, которые так необходимы сейчас для поддержания морального духа людей. Множество радуг украшают окна и стены в Италии.

Instagram @kensingtonroyal

Подписчикам Кейт очень понравились снимки, они также отметили, что Луи растет копией мамы.

«Он такой милый. Очень похож на маму»;

«Отличный фотографии, сделанные мамой Кейт! Просто потрясающе!»

«Этот малыш выглядит так же, как его красивая мама. С днем ​​рождения, маленький принц. Я надеюсь, что у вас замечательный день!!!» — прокомментировали пользователи.

Instagram @kensingtonroyal

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатов поразило сходство Кейт Мидлтон с матерью на архивном фото.

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