«Потрясающая генетика»: фанатов поразило сходство Кейт Мидлтон с матерью на архивном фото
23 марта жители Великобритании празднуют День матери.
Поклонники королевской семьи Великобритании поразились сильному сходству герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон с матерью Кэрол. Архивная фотография появилась в фан-аккаунте знаменитости в Instagram.
Опубликованный коллаж состоит из двух снимков: на фото слева запечатлена Кэрол, держащая на руках грудную Кейт. На правом снимке запечатлена уже 38-летняя жена принца Уильяма.
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Под коллажем можно найти множество удивленных комментариев, а также поздравлений с Днем матери, который в Великобритании отмечают 23 марта.
«Кейт выглядит в точности, как ее мать»;
«Боже, они так похожи! Очень красивые женщины»;
«У них в семье потрясающая генетика»;
«Счастливого Дня матери всем!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кейт Мидлтон и принц Уильям раскрыли имя новорожденного сына. Он стал пятым по очередности претендентом на королевский престол.
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