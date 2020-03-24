«Потрясающая генетика»: фанатов поразило сходство Кейт Мидлтон с матерью на архивном фото

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Игорь Рязов
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23 марта жители Великобритании празднуют День матери.

Поклонники королевской семьи Великобритании поразились сильному сходству герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон с матерью Кэрол. Архивная фотография появилась в фан-аккаунте знаменитости в Instagram.

Опубликованный коллаж состоит из двух снимков: на фото слева запечатлена Кэрол, держащая на руках грудную Кейт. На правом снимке запечатлена уже 38-летняя жена принца Уильяма.

 
 
 
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Публикация от MiddletonMaven (@middletonmaven)

Под коллажем можно найти множество удивленных комментариев, а также поздравлений с Днем матери, который в Великобритании отмечают 23 марта.

«Кейт выглядит в точности, как ее мать»;

«Боже, они так похожи! Очень красивые женщины»;

«У них в семье потрясающая генетика»;

«Счастливого Дня матери всем!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кейт Мидлтон и принц Уильям раскрыли имя новорожденного сына. Он стал пятым по очередности претендентом на королевский престол.

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