В компании «Тонус» рассказали предысторию списания приставами денег у Волочковой

Причиной списания денежных средства со счета звезды балета Анастасии Волочковой стало невыполнение ею условий заключенного контракта с компанией «Тонус». Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат этой фирмы Елена Коростылева.

Юрист пояснила, что «Тонус» — это и сеть фитнес-клубов, и производитель, а также продавец своих тренажеров.

В конце 2016 года Волочкова заинтересовалась одним из них, а именно роликовым, и предложила компании получить его «по бартеру».

По словам Коростылевой, условия контракта согласовывались чуть ли не два месяца. В конце концов тренажер был доставлен бывшей балерине, однако с ее стороны «материалы предоставлены не были».

«Она пропала, как только получила тренажер. Мы больше ничего не получили», — подчеркнула адвокат, добавив, что «Тонус» подал на нее в суд в конце 2017 года.

Факт наличия этого спортивного снаряда в доме Волочковой доказывает то, что в одной из передач к ней в гости пришла телеведущая Ксения Собчак, и они «осматривали секунд 30 этот тренажер, и на нем написано «Тонус-клуб», добавила адвокат компании.

Как передавал 5-tv.ru, 22 апреля у Анастасии Волочковой произошло списание почти 200 тысяч рублей со счета. В уведомлениях было указано, что для разъяснения ситуации необходимо обратиться к судебным приставам. Однако в связи с карантином органы правопорядка сейчас не работают, и по словам Волочковой, трубку там никто не берет. Сотрудники банка не смогли объяснить Анастасии, почему с нее была снята такая сумма. Танцовщица назвала происходящее «реальным беспределом» и заявила, что намерена добиваться справедливости.