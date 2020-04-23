В компании «Тонус» рассказали предысторию списания приставами денег у Волочковой
Представитель фирмы заявила, что балерина не выполнила условия контракта еще в 2017 году.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Слава богу, она не сказала больше»: Никас Сафронов ответил на слухи о романе с Натальей Штурм
«Женская революция»: Психолог объяснил, почему Самойлова, Анохина и Муцениеце сбежали от мужей
Фото, видео: Instagram @volochkova_art, 5-tv.ru
Причиной списания денежных средства со счета звезды балета Анастасии Волочковой стало невыполнение ею условий заключенного контракта с компанией «Тонус». Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат этой фирмы Елена Коростылева.
Юрист пояснила, что «Тонус» — это и сеть фитнес-клубов, и производитель, а также продавец своих тренажеров.
В конце 2016 года Волочкова заинтересовалась одним из них, а именно роликовым, и предложила компании получить его «по бартеру».
По словам Коростылевой, условия контракта согласовывались чуть ли не два месяца. В конце концов тренажер был доставлен бывшей балерине, однако с ее стороны «материалы предоставлены не были».
«Она пропала, как только получила тренажер. Мы больше ничего не получили», — подчеркнула адвокат, добавив, что «Тонус» подал на нее в суд в конце 2017 года.
Факт наличия этого спортивного снаряда в доме Волочковой доказывает то, что в одной из передач к ней в гости пришла телеведущая Ксения Собчак, и они «осматривали секунд 30 этот тренажер, и на нем написано «Тонус-клуб», добавила адвокат компании.
Как передавал 5-tv.ru, 22 апреля у Анастасии Волочковой произошло списание почти 200 тысяч рублей со счета. В уведомлениях было указано, что для разъяснения ситуации необходимо обратиться к судебным приставам. Однако в связи с карантином органы правопорядка сейчас не работают, и по словам Волочковой, трубку там никто не берет. Сотрудники банка не смогли объяснить Анастасии, почему с нее была снята такая сумма. Танцовщица назвала происходящее «реальным беспределом» и заявила, что намерена добиваться справедливости.
Читайте также
52%
-1.91 81.15
-2.53
Нашли ошибку?