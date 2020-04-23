На днях с карты балерины списали 200 тысяч рублей.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art, 5-tv.ru

Утром 22 апреля у Анастасии Волочковой произошло списание почти 200 тысяч рублей со счета. По словам балерины, сначала ей пришло уведомление на телефон, что с ее банковской карты списано более 160 тысяч. Через минуту пришло еще одно оповещение — еще минус 200 рублей. И так каждую минуту. В общей сложности с карты Анастасии ушло 192 тысячи 500 рублей.

В уведомлениях было указано, что для разъяснения ситуации необходимо обратиться к судебным приставам. Однако в связи с карантином органы правопорядка сейчас не работают, и по словам Волочковой, трубку там никто не берет. Сотрудники банка не смогли объяснить Анастасии, почему с нее была снята такая сумма.

Адвокат балерины выяснил, что три года назад 2 ноября 2017 года на Волочкову подал иск фитнес-клуб «Тонус», о существовании которого Анастасия даже не знает. Причем в этот же день исковое заявление на 192 тысячи было удовлетворено.

«Мне никаких оповещений не приходило. И вот сейчас, спустя три года, я узнаю об этом, когда с меня списывают почти 200 тысяч рублей. Где вы были раньше?» — прокомментировала Анастасия.

Представители балерины узнали, что иск подавала Лилия Владимировна Бобак в Красногорском районном суде. Сегодня Волочкова решила выяснить ситуацию и отправилась по указанному адресу. Однако там тоже двери оказались закрыты.

«Из-за карантина справедливость нельзя доказать и представить ее людям. Я честный человек. Я всегда за правду, я буду ее отстаивать. Это реальный беспредел!» — возмутилась балерина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что PR-директор Волочковой рассказала, как балерина лишилась почти 200 тысяч рублей.

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