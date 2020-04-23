Правительство утвердило предложенную Путиным программу льготной ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. Документ опубликован на сайте правительства.

«Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до восьми миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до трех миллионов рублей — в других регионах страны», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Чтобы получить кредит, заемщик должен будет сделать первоначальный взнос в размере не менее 20%. Согласно правилам, льготную ипотеку можно взять на покупку жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также допускается покупка жилья у застройщиков по договорам купли-продажи в уже введенных в эксплуатацию домах.

Программа позволит предоставить до 250 тысяч жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 миллиардов рублей. Правительство выделит на реализацию программы до 740 миллиардов.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину утвердить программу льготной ипотеки до 1 мая 2020 года. Согласно поручению главы государства, граждане должны иметь возможность взять заем под 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. Банки не стали дожидаться постановления правительства и уже с 20 апреля выдают жилищные кредиты на таких условиях. Утвержденная теперь программа распространяется на ипотечные займы, выданные с 17 апреля 2020 года.