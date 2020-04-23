Путин поручил кабмину утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых поручил правительству президент России Владимир Путин. Поручения, принятые по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, опубликованы на сайте Кремля.

В рамках льготной программы россиянам до 1 ноября 2020 года будут предоставляться ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до трех миллионов рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Подмосковье лимит кредита увеличен до восьми миллионов рублей. На выполнение поручения главы государства кабмину отводится время до 1 мая.

Напомним, льготную ипотеку под 6,5% годовых Владимир Путин анонсировал на заседании правительства РФ в середине апреля. По его словам, установленная ставка будет действовать до конца погашения долга. На реализацию этой программы будет необходимо около шести с половиной миллиардов рублей.

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