Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. Теперь, чтобы стать российским гражданином, не обязательно отказываться от уже имеющегося иностранного гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новым законом, для соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, также исключаются требования о трехлетнем проживании на территории РФ и подтверждении наличия законного источника заработка. Речь идет о совершеннолетних лицах без гражданства, если они жили или живут в бывших республиках СССР без получения там гражданства.

Такой же упрощенный порядок касается иностранцев, находящихся в браке с гражданином России, проживающих на территории РФ и имеющих в этом браке общих детей. Согласно закону, нововведения также распространяются на иностранцев, один из родителей которых имеет гражданство РФ и проживает на территории страны.

Гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана теперь тоже легче получить российское гражданство. Они смогут подать соответствующее заявление без соблюдения срока проживания на территории РФ, но только при наличии действительного вида на жительство.

Для иностранных граждан, окончивших российские вузы, срок осуществления трудовой деятельности в России сократится с трех лет до одного года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон о приеме украинцев и белорусов в гражданство РФ без экзамена по русскому языку.