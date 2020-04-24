«Не советую повторять мою ошибку»: Вассерман о данном обете целомудрия
Публицист признался, что был влюблен только в одну девушку в своей жизни.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Публицист, журналист и телеведущий Анатолий Вассерман поделился откровенными подробностями своих отношений за всю свою жизнь. По его словам, он помнит только одну девушку, в которую был влюблен до того, как дал обет целомудрия 50 лет назад, будучи студентом – Елену Некифирову.
«Было много девушек, которые мне в той или иной мере нравились, но в рамках данного мною по юношеской глупости обета целомудрия, я не фиксировал их в памяти. Поэтому сейчас я даже вспомнить не могу на кого в жизни всерьез обращал внимания. Так что Елена Некифорова запомнилась, как последняя в кого я был влюблен до этого обета», - рассказал Анатолий Александрович.
Вассерман объяснил, почему он до сих пор хранит обет безбрачия, ведь прошло уже столько лет и вокруг много привлекательных женщин.
«Дело не в женщинах, дело во мне самом. Я слишком упрямый, чтобы нарушать обещание, данное самому себе», - отметил публицист.
Но Анатолий Вассерман признался, что жалеет об этой своей юношеской глупости. Он уверен, что был бы намного счастливее, не зарекись он тогда хранить обет безбрачия до конца жизни.
«Как я ни раз говорил, чем умнее человек, тем большую глупость он в состоянии придумать. И я действительно жалею, что придумал эту глупость. Но изменить в самом себе я вряд ли что смогу, поэтому это несчастье со мной так и останется», - поделился Вассерман.
Также Анатолий Александрович добавил, чтобы ему понравиться, женщине достаточно только лишь быть умной: «остальное приложится» - заключил публицист.
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