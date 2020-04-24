Один человек погиб в результате взрыва в квартире жилого дома в Краснодаре. Как стало известно 5-tv.ru, в эпицентре в этот момент находился 69-летний Николай Г.

На месте работают экстренные службы. ЧП произошло на четвертом этаже шестиэтажного дома в переулке Ленинский. Обстоятельства уточняются. На месте работают экстренные службы.

Предварительная причина - хлопок бытового газа.