Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме Краснодара
ЧП произошло на четвертом этаже шестиэтажного дома.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, МЧС РФ
Один человек погиб в результате взрыва в квартире жилого дома в Краснодаре. Как стало известно 5-tv.ru, в эпицентре в этот момент находился 69-летний Николай Г.
На месте работают экстренные службы. ЧП произошло на четвертом этаже шестиэтажного дома в переулке Ленинский. Обстоятельства уточняются. На месте работают экстренные службы.
Предварительная причина - хлопок бытового газа.
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