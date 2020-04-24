В сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Состоялась первая в истории российского кино онлайн-премьера фантастического триллера «Спутник». Главные роли в кинокартине сыграли Оксана Акиньшина, Федор Бондарчук и Петр Федоров. Режиссером выступил Егор Абраменко.

Премьера проходила в формате онлайн-конференции в соцсети ВКонтакте. Участники проекта по очереди рассказали о снятом фильме. Затем зрители начали задавать им свои вопросы.

Федор Бондарчук, являющийся еще и продюсером кинокартины, признался — решение об онлайн-премьере далось команде нелегко. Ведь предполагалось, что международная презентация фильма состоится в рамках одного из самых престижных американских кинофестивалей — «Трайбека». «Спутник» стал первой российской картиной, попавшей в его программу, и вошел в список двенадцати самых ожидаемых премьер фестиваля по версии сайта о киноиндустрии IndieWire.

«Да, это вынужденная мера, но мы безмерно благодарны нашим партнерам more.tv за то, что поддержали нас и выпустили картину на такую широкую аудиторию», — сказал Бондарчук.

По сюжету в 1983 году на Землю возвращается советский космический аппарат. Выясняется, что прилетевший на нем астронавт (Петр Федоров) вернулся вовсе не один, а с инопланетным существом. Космонавта начинают исследовать военный (неузнаваемый Федор Бондарчук) и ученый-нейрофизиолог (Оксана Акиньшина).

В конце онлайн-конференции зрителям эксклюзивно показали первые 15 минут кинокартины. После этого фильм полностью можно было посмотреть в онлайн-сервисе more.tv.

Перед онлайн-премьерой около 200 медийных гостей, друзей и коллег получили от more.tv и холдинга НМГ брендированные сеты с защитными масками и попкорном от кинотеатра «Москва». Подарок вручили вежливые батлеры нового статусного сервиса Gett Premium Delivery в деловых костюмах и стильных черных масках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Никулин рассказал, чего ожидать зрителям от фильма «Спутник».