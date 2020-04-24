Медучреждения для больных коронавирусом развернуты и на Дальнем Востоке. В столице Приморского края открылся госпиталь на базе клинической больницы № 4.

Он рассчитан на 400 мест. Рядом с каждой кроватью находится тонометр для измерения давления и аппарат искусственной вентиляции легких. Меры безопасности для врачей – колоссальные. Предусмотрены отдельные входы в здания, помещения изолированы, а медперсонал оснащен средствами защиты. Первых пациентов госпиталь примет уже завтра.

Ситуация на Дальнем Востоке остается непростой. Больше всего зараженных в Хабаровском и Приморском краях. Всего выявлено больше 500 случаев заболевания.

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