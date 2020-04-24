Адвокат Волочковой угрожает судом Дане Борисовой за оскорбления балерины

Адвокат Анастасии Волочковой Владимир Комсолев пригрозил Дане Борисовой иском в суд за частые оскорбления балерины в социальных сетях, которые порочат ее честь. Об этом сообщает Newinform.com.

«С телеведущей Даной Борисовой, публично оскорбляющей Анастасию Волочкову и наносящей ущерб ее деловой репутации, только один путь решения вопроса — претензия с требованием принести извинения и определения компенсации», — заявил адвокат балерины Владимир Комсолев.

Комсолев считает, что таким образом телеведущая пытается привлечь к себе внимание, поднять свой рейтинг и спровоцировать Анастасию на обсуждение конфликта в очередном ток-шоу. Адвокат уверен — Борисова пытается заработать денег на скандале.

Недавно Борисова обвинила балерину в алкоголизме, заявив, что она «нормально бухает». Телеведущая добавила, что не стала бы так налегать на спиртное, однако «лошадиное здоровье Насти» позволяет ей легко переносить алкогольное отравление.

«Бухает нормально. Но это ее личное дело. Нравится ей так, пусть и живет. Это я была на дне, мне нельзя было жить с веществами. Настино лошадиное здоровье выдерживает все — и ради Бога», — высказалась телеведущая.

Адвокат балерины отметил, что это прямое оскорбление чести и достоинства Волочковой, а также нанесение ущерба ее деловой репутации.

Instagram @volochkova_art

Причем сама Дана Борисова очень долгое время страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Три года назад она начала курс реабилитации у нарколога-психиатора. По словам врача, телеведущая за все это время ни разу не сорвалась и сейчас ведет правильный образ жизни.

Instagram @danaborisova_official

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова лишилась почти 200 тысяч рублей.