Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины

Президент России Владимир Путин призвал государственные компании не покупать иностранные лимузины, а выбирать отечественные автомобили. Российский лидер заявил об этом на совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии.

Российский лидер также поручил правительству РФ подготовить документы, которые позволят приобретать машины дистанционно. Глава государства заявил о необходимости выделить на программы поддержки покупки гражданами отечественных автомобилей семь миллиардов рублей. Владимир Путин отметил, что поддержку государства получат автопредприятия с локализацией производства на территории РФ.

В ходе совещания президент РФ подчеркнул необходимость «обеспечить стабильную ритмичную работу по всей цепочке автоиндустрии и автомобильного рынка».

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин сообщил — более тысячи новых реанимобилей, закупленных на средства федерального бюджета, должны поступить региональным медучреждениям как можно быстрее.