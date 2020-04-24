Путин: на закупку более тысячи реанимобилей из бюджета выделено 5,2 млрд рублей

Более тысячи новых реанимобилей, закупленных на средства федерального бюджета, должны поступить региональным медучреждениям как можно быстрее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии.

«Уже принято решение дополнительно закупить за счет федеральных средств автомобильную технику, имею в виду 1,2 тысячи реанимобилей для региональных медицинских учреждений», — сказал Путин, отметив, что на это уже выделено 5,2 миллиарда рублей.

Глава государства подчеркнул, что эта специальная медицинская техника, «столь необходимая людям, системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее», — сказал он.

«Прошу правительство и руководителей субъектов РФ держать эту ситуацию на контроле», — сказал президент.