Президент РФ подчеркнул, что специальная медицинская техника должна поступить в регионы как можно скорее.

Путин: на закупку более тысячи реанимобилей из бюджета выделено 5,2 млрд рублей

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Тема:
Эпидемия коронавируса

Более тысячи новых реанимобилей, закупленных на средства федерального бюджета, должны поступить региональным медучреждениям как можно быстрее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии.

«Уже принято решение дополнительно закупить за счет федеральных средств автомобильную технику, имею в виду 1,2 тысячи реанимобилей для региональных медицинских учреждений», — сказал Путин, отметив, что на это уже выделено 5,2 миллиарда рублей.

Глава государства подчеркнул, что эта специальная медицинская техника, «столь необходимая людям, системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее», — сказал он.

«Прошу правительство и руководителей субъектов РФ держать эту ситуацию на контроле», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 30 тысяч человек и четырех тысяч единиц военной и специальной техники направили на борьбу с коронавирусной инфекцией в российских вооруженных силах.
 

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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